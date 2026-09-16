Anunț important pentru fermieri, de la Parlamentul European: „În maximum o lună vor fi deblocate exporturile de animale”

Europarlamentarul Daniel Buda a anunțat că exporturile de animale vaccinate către țări terțe ar urma să fie deblocate în cel mult o lună.

„Crescătorii de animale au probleme reale care trebuie să cunoască o rezolvare și aici, de la Parlamentul European, am ridicat această problemă în discursul meu privind starea Uniunii, cerându-i doamnei Ursula von der Leyen să sprijine mai departe sectorul agricol”, a declarat Daniel Buda.

Europarlamentarul liberal a criticat violențele de la protestul de marți din Piața Victoriei.

„Ceea ce s-a întâmplat în România ieri, prin această parazitare a acestor proteste, este un lucru care nu ne face cinste, în primul rând la nivel european, deoarece aceste probleme ale fermierilor nu se rezolvă de această manieră”, a spus Buda.

Buda: Exporturile de animale vaccinate ar urma să fie deblocate în maximum o lună

Daniel Buda a transmis și un mesaj crescătorilor de ovine, afirmând că, în urma discuțiilor cu comisarul european pentru sănătate și bunăstarea animalelor, Olivér Várhelyi, există perspectiva reluării exporturilor de animale vaccinate către țări terțe.

„Vreau să dau un mesaj foarte clar către crescătorii de oi, că în maximum o lună de zile, în urma discuțiilor purtate cu comisarul Várhelyi, vor fi deblocate exporturile de animale care vor fi vaccinate către țările terțe, astfel încât să știe cum își fac mai departe planurile în ceea ce înseamnă managementul fermelor”, a declarat europarlamentarul.

Acesta a arătat că fermierii se confruntă în prezent și cu lipsa furajelor și a apei, iar restricțiile la export le agravează situația.

„Într-adevăr, în momentul de față, fermierii se confruntă cu o lipsă acută de furaje, de apă. Dacă nu ai nici piață unde să vinzi aceste animale, evident că problemele sunt foarte mari”, a spus Buda.

România va primi peste 1,3 milioane de doze de vaccin pentru animale

Europarlamentarul a precizat că România urmează să primească gratuit peste 1,3 milioane de doze de vaccin din partea Comisiei Europene.

„Avem promisiuni ferme din partea Comisiei Europene, pe de-o parte că vom primi peste 1.300.000 de doze în mod gratuit pentru a vaccina animalele și, în același timp, că vom putea exporta aceste animale către piețele din țările terțe”, a mai declarat Daniel Buda.

Europarlamentarul a precizat că a discutat și cu președintele ANSVSA, Alexandru Bociu, pentru a verifica existența acordurilor comerciale cu țările terțe care ar urma să primească animalele vaccinate.

„Am vorbit ieri cu domnul Bociu de la ANSVSA, să mă asigur că există acordurile comerciale încheiate cu statele terțe care vor primi animalele care sunt vaccinate. Și am aceste acorduri comerciale, parte dintre ele sunt pe telefon, pentru am vrut să le văd și eu. Astfel încât această chestiune se va rezolva”, a spus Buda.

Animalele vor pleca la export doar dacă sunt vaccinate

Întrebat despre nemulțumirile unor fermieri față de vaccinare, Daniel Buda a precizat că măsura va viza animalele care urmează să fie exportate și nu întregul efectiv din România.

„Un lucru este foarte clar și pentru ei trebuie să înțeleagă această chestiune. Animalele care pleacă la export vor pleca doar dacă sunt vaccinate. Se vor vaccina doar în Tulcea și în Constanța, în centrele de colectare. Nu este vorba de o vaccinare în covor, adică la nivelul întregului efectiv al țării, ci doar acele animale care pleacă către export”, a afirmat europarlamentarul.

Marți, câteva mii de fermieri au protestat în Piața Victoriei. Manifestația a fost marcată de violențe între o parte dintre protestatari și jandarmi. 47 de persoane au fost duse la poliție, iar zece jandarmi au fost răniți.