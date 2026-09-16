Ciucu: PNL nu este incompatibil cu AUR. Pe situații punctuale, poți avea discuții

Prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu a declarat, în emisiunea „Ai aflat!” cu Ionuț Cristache, că AUR este un „jucător foarte important” în Parlament, având în vedere numărul mare de parlamentari, și că PNL nu este incompatibil cu formațiunea condusă de George Simion. Ciucu a făcut însă o distincție între eventuale colaborări punctuale și formarea unei coaliții de guvernare.

Ciucu: „Nu suntem incompatibili cu AUR”

Întrebat dacă AUR poate fi ignorat în actualul context politic și dacă PNL ar accepta inclusiv voturile parlamentarilor AUR pentru deblocarea unei situații, Ciprian Ciucu a spus că liberalii nu sunt incompatibili cu formațiunea.

„Nu suntem incompatibili cu AUR”, a afirmat prim-vicepreședintele PNL.

Ciucu a explicat că pot exista situații în care voturile AUR să fie folosite conjunctural pentru obținerea unor rezultate sau pentru deblocarea unor situații politice, fără ca acest lucru să însemne automat o colaborare politică pe termen lung.

„Sunt anumite voturi conjuncturale care se duc la anumite rezultate, să deblocheze situații. În acea situație, pe situații punctuale, poți avea discuții. Și e normal să ai discuții”, a spus Ciucu.

O coaliție PNL-AUR? Ciucu: „Este foarte puțin probabil”

În schimb, prim-vicepreședintele PNL a precizat că asumarea unui program comun de guvernare alături de AUR este, în acest moment, puțin probabilă.

„Dar în ceea ce presupune asumarea unui program comun de guvernare și acolo face în acest moment o coaliție de guvernare, este foarte puțin probabil”, a declarat Ciprian Ciucu.

Jurnalistul Ionuț Cristache l-a întrebat dacă, într-o situație de criză, PNL ar putea accepta voturile AUR pentru trecerea unui guvern.

„Dacă s-ar pune problema conjuncturală să vă treacă un guvern cu voturile AUR, n-ar fi o problemă, că deblocăm o situație de criză”, a remarcat jurnalistul.

„Uite că nu m-am gândit la asta”, a răspuns Ciprian Ciucu.

Ciucu explică venirea parlamentarilor de la POT și SOS la PNL

Discuția a ajuns și la parlamentarii proveniți din formațiuni precum POT și SOS România. Ionuț Cristache a amintit că aceste partide au fost caracterizate în spațiul public drept formațiuni extremiste, georgiste, xenofobe sau putiniste.

Prim-vicepreședintele PNL a explicat că venirea unor parlamentari la liberali a avut la bază un calcul politic și necesitatea menținerii relevanței grupului parlamentar.

„Partidul Național Liberal a avut și are o situație politică în Parlament foarte grea, pentru că noi am avut în alegeri undeva la 14%. Și exista riscul să ne pierdem anumite poziții în Parlament, ale grupurilor politice, și să formăm un grup politic care să rămână cât de cât relevant să asume conducerea unor comisii”, a explicat Ciucu.

El a precizat că o parte dintre parlamentarii PNL s-au îndreptat către PSD, ceea ce a pus partidul în situația de a-și consolida grupul parlamentar.

„Din acest motiv, dintr-un calcul pur politic, pentru a asigura oarecare susținere parlamentară a partidului nostru și oarecare relevanță, dat fiind că o parte dintre colegii noștri au deviat către PSD, am fost nevoiți să facem acest lucru. Ăsta este adevărul”, a afirmat Ciucu.

Ciucu: „PSD s-a aliat cu AUR, au dat jos guvernul”

Ciprian Ciucu a acuzat PSD că a contribuit la situația politică actuală prin apropierea de AUR și prin demersul care a dus la înlăturarea Guvernului.

„PSD s-a aliat cu AUR, au dat jos guvernul, PSD cu AUR trebuia să-și asume un guvern”, a afirmat prim-vicepreședintele PNL.