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Ciprian Ciucu despre Nazare: a fost văzut prost când s-a dus în poză cu Veștea

Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu îl consideră pe Alexandru Nazare un profesionist, dar crede că în acest moment, șansele ca acesta să fie desemnat prim-ministru sunt minime. În plus, în partid, Nazare nu mai este bine văzut după ce a apărut alături de Adrian Veștea în momentul desemnării acestuia ca premier.
Ciprian Ciucu despre Nazare: a fost văzut prost când s-a dus în poză cu Veștea
FOTO: MEDIAFAX
Laurentiu Marinov
16 sept. 2026, 16:18, Politic
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Ciprian Ciucu a declarat în emisiunea „Ai aflat!” cu Ionuț Cristache de la Gândul, că el personal, îl consideră un profesionist pe ministrul interimar de Finanțe, cu care a lucrat bine atât în cadrul partidului, cât și din postura de primar general ala Capitalei.

„Profesionist. Nazare și-a făcut treaba foarte bine. A lucrat bine și a mers pe viziunea premierului, Ilie Bolojan. Eu personal am fost ajutat ca primar general de ministrul de Finanțe, Nazare, să echilibrez bugetul, negocieri pe care le-am văzut și în cadrul coaliției și pe parcurs. Și cred că este un profesionist”, a declarat Ciprian Ciucu.

Liderul liberal consideră însă că șansele ca Alexandru Nazare să mai fie desemnat de președintele României să formeze un nou guvern sunt foarte scăzute.

„În ceea ce privește șansele domniei sale, mi-este foarte greu să spun. Am văzut acum și declarațiile PSD, că au avut o comunicare fix ca noastră, că sunt două propuneri, Mureșan și Grindeanu. Și își dorește o soluție politică. Deci, cred că șansele lui Nazare au scăzut în acest moment. Mi-e foarte greu să vă spun acum, eu trebuie să respect decizia noastră” a spus prim-vicepreședintele PNL.

Ciprian Ciucu a vorbit și despre imaginea pe care o are în prezent Alexandru Nazare în rândul liberalilor, după ce s-a afișat alături de Adrian Veștea.

„Cum este văzut în Partidul Național Liberal este ca un fost membru. A fost văzut bine de-a lungul timpului de către colegii mei și a fost văzut prost când s-a dus în poză cu Veștea, care a trădat partidul și care s-a dus și a lucrat împotriva partidului și pe la spatele conducerii legitime a partidului. Și a conspirat împotriva partidului pentru a încerca să îl preia ostil”, a mai spus Ciprian Ciucu.

 

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