Claudiu Năsui, surprins în timp ce își conduce mama la ambulanță. Reacția ministrului

Claudiu Năsui, ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării din Republica Moldova, a fost surprins în timp ce își însoțea mama la o ambulanță, potrivit unor imagini obținute în exclusivitate de Mediafax.

Imaginile îl surprind pe Năsui alături de mama sa, în apropierea unei ambulanțe. Din fotografii nu poate fi stabilită însă starea de sănătate a femeii și nici motivul pentru care aceasta a ajuns în apropierea autospecialei.

Reporterul Mediafax l-a contactat pe Claudiu Năsui pentru a verifica informația și pentru a afla dacă mama sa a avut probleme de sănătate.

Ministrul a respins informația și a precizat că nu dorește să ofere detalii despre viața sa privată.

„Nu e adevărat”, a răspuns Năsui, atunci când a fost întrebat despre situația surprinsă în imagini.

El a adăugat că nu comentează aspecte care țin de viața privată.

Informația despre o posibilă problemă medicală a mamei lui Claudiu Năsui nu a fost confirmată de acesta.

Claudiu Năsui a preluat, la sfârșitul lunii august, funcția de ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării din Republica Moldova. El a depus jurământul de învestire pe 28 august, în prezența președintei Maia Sandu și a premierului Vasile Tofan.