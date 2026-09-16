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Ciprian Ciucu nu vrea interzicerea trotinetelor electrice: Pentru unii dintre noi sunt o modalitate de transport

Primarul General al Capitalei Ciprian Ciucu a declarat că momentan nu va lua măsuri de interzicerea trotinetelor electrice în București, evidențiind că acestea rămân o alternativă utilă de deplasare rapidă în contextul șantierelor.
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Radu Mocanu
16 sept. 2026, 16:54, Social
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Ciprian Ciucu a declarat că nu consideră oportună interzicerea trotinetelor electrice în București, atât timp cât lucrările de infrastructură afectează traficul din Capitală. Edilul a recunoscut că apelează și el la acest mijloc de transport pentru a evita blocajele rutiere. 

„Nu cred acum cât avem șantiere că o să interzic trotinetele. Astăzi, de exemplu, eu blocat în trafic din cauza unui șantier, m-am suit pe o trotinetă ca să ajung la timp la o întâlnire. Cât timp avem aceste șantiere și sunt o modalitate pentru unii dintre noi de transport”, a declarat primarul, miercuri, la emisiunea „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache”, găzduită de Gândul

Companiile de trotinete, taxate pentru ocuparea domeniului public

Ciucu a anunțat că a luat măsuri de reglementare a companiilor care operează trotinetele  pentru a pune capăt utilizării gratuite a domeniului public. 

„Ce am făcut este să le taxăm. Pentru că foloseau aceste firme de trotinete, foloseau spațiu public gratis, făceau profit, iar primăria nimic. Și atunci le-am taxat. De luna aceasta, pentru că deja am trecut proiectul de hotărâre prin Consiliul General, vor plăti un leu pe trotinetă pe zi, nu mai știu”, a continuat edilul. 

Comparația cu Nicușor Dan

Într-o comparație cu fostul primar general, actualul președinte Nicușor Dan, Ciucu a spus că este mai „trotinetist” decât el, subliniind proiectele de infrastructură implementate la Sectorul 6. 

„Eu sunt mai mult decât el cu trotinetele. În toate punctele  pe care le-am avut la sectorul 6 ca primar de sector, toate au piste de biciclete. Nu doar bulevardul Valea Largă, nu doar drumul Osiei, nu doar drumul Roții și tot ce mai facem noi, Belșugului și așa mai departe, ci și Parcul Liniei are o piste de biciclete, nu de trotinete, de 4 km”, a mai spus Ciucu. 

Emisiunea integrală poate fi urmărită aici:

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