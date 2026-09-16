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Un lider liberal vorbește despre o posibilă alianță electorală cu USR și cu alte trei partide

Unul dintre liderii PNL a declarat că liberalii nu exclud ideea unei alianțe electorale cu USR. Trebuie să avem o construcție serioasă pentru 2028, a spus Ciprian Ciucu. De asemenea, el a dezvăluit că în alianță ar putea fi atrase și alte partide.
Un lider liberal vorbește despre o posibilă alianță electorală cu USR și cu alte trei partide
ALEXANDRU NECHEZ / MEDIAFAX FOTO
Petru Mazilu
16 sept. 2026, 15:56, Politic
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Declarația a fost făcută în emisiunea „Ai aflat!” cu Ionuț Cristache de la Gândul. Ciprian Ciucu a spus că nu exclude o alianță PNL-USR pentru alegerile din 2028.

„Noi trebuie să avem o construcție serioasă pentru 2028”, a declarat Ciprian Ciucu adăugând că „una este să pleci la drum cu 20%, alta este să ai peste 30%”.

Ciucu a mai spus că alianța PNL-USR ar putea fi construită doar în unele județe, în funcție de compatibilitatea dintre organizațiile celor două partide.

„În politică trei plus doi nu fac întotdeauna cinci, de aceea nu excludem o alianță electorală. (…) Este un calcul pentru locale, sunt importante (alegerile locale n.r.) în economia pentru parlamentare”, a mai spus Ciprian Ciucu.

PNL-USR, alianță, nu fuziune

El a explicat că nu se discută despre o fuziune PNL-USR. În schimb, se vorbește despre o posibilă lărgire a alianței prin cooptarea unor partide mici.

„Nu se pune problema unei alipiri, să se topească USR în PNL, ne gândim la o alianță la care să vină și alte partide mai mici Reper, Forța Dreptei, poate PMP”, a precizat Ciucu.

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