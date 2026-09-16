Cum vor funcționa conturile de economii și investiții pentru pensie. Legea a fost adoptată de Parlament

Camera Deputaților, în calitate de for decizional, a adoptat miercuri legea privind conturile de economii și investiții (CEI). Noul sistem este voluntar și le va permite românilor să economisească și să investească pe termen lung, prin conturi deschise la bănci sau la firme de brokeraj autorizate.

Conturile vor putea fi deschise de orice persoană fizică la societăți de servicii de investiții financiare (SSIF) sau la bănci. Prin intermediul acestora, banii vor putea fi investiți în instrumente precum acțiuni, obligațiuni sau fonduri de investiții.

Două tipuri de conturi, cu modalități diferite de impozitare

Legea introduce două tipuri de conturi de economii și investiții: CEI-S și CEI-D.

În cazul CEI-S, sumele depuse provin din venituri deja impozitate. Câștigurile obținute în cont nu sunt impozitate, iar fondurile retrase la pensionare nu vor fi taxate.

În cazul CEI-D, sumele sunt depuse din venitul brut și beneficiază de deductibilitate, iar impozitarea este amânată până în momentul retragerii banilor. În ambele variante, banii vor fi impozitați o singură dată

Titularul unui astfel de cont va putea decide în ce își investește economiile, a explicat Sebastian Burduja, unul dintre coinițiatorii proiectului.

„Îți deschizi un cont la o bancă sau la o firmă de brokeraj autorizată. Pui bani în el când poți și cât poți. Alegi în ce investești: acțiuni, obligațiuni, fonduri. Tot ce câștigă banii tăi în timp, dividende, dobânzi, creșteri de valoare, rămâne în cont și nu se impozitează an de an”, a transmis Burduja.

Pensiile de stat și Pilonul II nu sunt modificate

Cele două tipuri de conturi funcționează separat de actualele forme de pensie. Pensia de stat, Pilonul II și pensiile facultative rămân neschimbate.

Potrivit deputatului USR Claudiu Năsui, de asemenea coinițiator al proiectului, noul sistem ar putea permite acumularea unui capital suplimentar pentru perioada pensionării și, în același timp, ar putea contribui la dezvoltarea pieței de capital din România.

„Noi am propus să avem un sistem care să ne permită să avem o pensie autentic contributivă și total independentă de politicieni sau de demografia populației. Iar ca bonus, sistemul acesta va da României piețe de capital puternice, nu doar români mai prosperi”, a declarat Năsui.

Cristina Prună a atras, la rândul său, atenția asupra presiunii tot mai mari asupra sistemului public de pensii. Deputata USR a citat estimări potrivit cărora, în 2035, România ar putea ajunge la un salariat la 2,5 pensionari.

„Românii nu pot depinde la nesfârșit exclusiv de pensia de stat. Nu este corect să rămânem la mâna statului, în condițiile în care sistemul public de pensii este supus unei presiuni din ce în ce mai mari”, a declarat Prună.

Calcul optimist: Cât s-ar putea acumula cu 10 lei economisiți pe zi

Pentru a explica modul în care ar putea funcționa economisirea pe termen lung, Sebastian Burduja a prezentat exemplul unei persoane care pune deoparte 10 lei pe zi, respectiv aproximativ 300 de lei pe lună, timp de 35 de ani.

Potrivit calculului făcut de acesta, la un randament mediu anual de 7% peste inflație, suma acumulată ar putea depăși 500.000 de lei, echivalentul a aproximativ 100.000 de euro în valoarea actuală a banilor. Burduja a precizat însă că investițiile bursiere pot înregistra și perioade de scădere, motiv pentru care sistemul este conceput pentru economisire pe termen lung.

Actul normativ urmează să fie trimis președintelui României pentru promulgare.