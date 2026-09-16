Bitcoin se prăbușește sub 76.000 de dolari. Senatul SUA a blocat legea așteptată de industria crypto

Votul de la Washington a pus capăt, cel puțin temporar, negocierilor bipartizane desfășurate timp de mai bine de un an și a trimis piața crypto în scădere, transmite Euronews.

Bitcoin, sub 76.000 de dolari

Bitcoin a pierdut aproape 4% în ultimele 24 de ore, coborând sub 76.000 de dolari. Scăderile au început după votul din Senat și s-au extins rapid la cele mai importante criptomonede. HYPE, tokenul asociat platformei descentralizate Hyperliquid, a pierdut aproximativ 4%, în timp ce Ethereum, XRP, Solana și alte monede importante au înregistrat, de asemenea, scăderi.

Datele de piață indică o reacție directă a investitorilor la eșecul votului, într-un moment în care industria aștepta de mai mult timp o legislație federală care să reducă incertitudinea privind statutul criptomonedelor.

Proiectul avea nevoie de 60 de voturi

CLARITY Act, denumirea oficială fiind Digital Asset Market Clarity Act, a primit 49 de voturi pentru și 50 împotrivă într-un vot procedural din Senat. Pentru ca proiectul să poată avansa erau necesare 60 de voturi.

Patru republicani s-au alăturat democraților care au votat împotrivă: Jerry Moran, Susan Collins, Josh Hawley și Thom Tillis. Senatorul democrat Chris Coons nu a votat. Votul oficial al Senatului confirmă că moțiunea de procedură pentru trecerea la examinarea proiectului a fost respinsă cu 49-50.

🚨 BREAKING: The Senate just BLOCKED advancement of the Trump and Scott Bessent-backed CLARITY ACT, landmark crypto regulatory framework regulation This is cloture, so it needed 60 VOTES. The final vote: 49-50 Even if it did pass the Senate after cloture, it still has to go… pic.twitter.com/RmhX4ZO2rj — Eric Daugherty (@EricLDaugh) September 15, 2026

Ce ar fi schimbat CLARITY Act

Proiectul urmărea să stabilească mai clar cine supraveghează diferitele tipuri de active digitale și să împartă responsabilitățile între Securities and Exchange Commission și Commodity Futures Trading Commission. În prezent, clasificarea multor criptomonede a fost stabilită în mare parte prin acțiuni ale autorităților de reglementare și litigii.

Negocierile pentru proiect au produs un text de peste 600 de pagini. Potrivit susținătorilor, peste 120 de solicitări venite din partea democraților au fost incluse în versiunea finală.

Au fost introduse inclusiv modificări privind regulile de etică pentru oficialii federali și conflictele de interese legate de activele crypto. Totuși, opoziția a rămas suficient de puternică pentru ca proiectul să nu poată trece de pragul procedural.

Reglementarea se mută acum către autorități

Eșecul din Senat nu înseamnă că piața crypto rămâne complet fără reguli. SEC și Commodity Futures Trading Commission lucrează deja la un cadru de reglementare și au început să stabilească împreună categorii pentru diferitele tipuri de tokenuri.

Cele două agenții au semnat în martie un acord de cooperare, iar autoritățile au emis ulterior o interpretare comună privind clasificarea activelor digitale. SEC pregătește, de asemenea, reguli privind lansarea tokenurilor, custodia și platformele de tranzacționare.

Problema este că regulile stabilite de agenții pot fi modificate de viitoarele administrații americane. Tocmai această instabilitate era una dintre problemele pe care CLARITY Act încerca să le rezolve printr-un cadru stabilit de Congres.