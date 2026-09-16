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Secretarul general al Guvernului anunță reducerea la jumătate a cheltuielilor de protocol. De unde au venit tăierile

Dan Reșitnec, secretarul general al Guvernului, a anunțat reducerea la jumătate a cheltuielilor de protocol. Acesta precizează că „cheltuielile de protocol ale aparatului de lucru al Guvernului au fost 291.890 lei, față de 548.139 lei cât fuseseră cheltuiți anul trecut în aceeași perioadă”.
Secretarul general al Guvernului anunță reducerea la jumătate a cheltuielilor de protocol. De unde au venit tăierile
Sursă foto: Pexels
Ioana Târziu
16 sept. 2026, 13:02, Economic
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Dan Reșitnesc afirmă că aceste cheltuieli includ ședințele de guvern, conferințe, protocol pentru diferite evenimente interinstituționale sau cu participare internațională.

Înjumătățirea cheltuielilor de protocol reprezintă „modul normal în care ar trebui să funcționeze lucrurile”, a scris secretarul general al Guvernului pe Facebook.

De unde au venit tăierile

Reșitnec precizează că o parte din aceste tăieri au venit din reducerea „ședințelor de analize prelungite”. El adaugă că este practică existentă în trecut, în care unii demnitari aveau întâlniri de lucru cu invitați externi, în cadrul cărora se consuma protocol în limita a 150 de lei pe persoană.

„95.000 de lei în luna martie a acestui an, 68.000 de lei în aprilie, 1.800 de lei în mai, după ce am preluat conducerea SGG”, explică el.

În suma din luna mai „intră și apa disponibilă participanților de la ședința pregătitoare a Guvernului”, adaugă Reșitnec.

„SGG a semnat anul trecut contracte pentru serviciile de protocol în valoare de 2.5 milioane de lei. Iar anul acesta, în valoare de 2.7 milioane de lei, dar sumele de care vă vorbesc mai sus sunt cele executate, mult mai mici”, continuă acesta.

„Tratații nejustificate, pretenții ale demnitarilor acoperite din bani publici. Toate acestea au fost reduse sau tăiate”, a conchis secretarul general al Guvernului, Dan Reșitnec.

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