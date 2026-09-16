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ANAF Antifraudă face verificări la 180 de case de schimb valutar din România

Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) demarează la nivel național Operațiunea F.O.C.U.S. – Fiscalizarea Operațiunilor și Conformarea Unităților de Schimb, o acțiune amplă de control care vizează 180 de case de schimb valutar din România.
ANAF Antifraudă face verificări la 180 de case de schimb valutar din România
Laura Buciu
16 sept. 2026, 14:52, Economic
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Potrivit ANAF, operațiunea reprezintă extinderea verificărilor realizate în cadrul unui proiect-pilot desfășurat recent în domeniul schimbului valutar. Rezultatele acestuia au indicat un grad ridicat de neconformare fiscală în rândul operatorilor verificați și au permis identificarea principalelor riscuri și tipuri de abateri întâlnite în acest domeniu.

În urma acestor constatări, DGAF a decis extinderea controalelor la nivelul întregii țări, pentru verificarea respectării obligațiilor fiscale și financiar-contabile și pentru prevenirea unor practici care pot duce la diminuarea veniturilor bugetare și la afectarea concurenței loiale.

Ce verifică inspectorii ANAF

În cadrul Operațiunii F.O.C.U.S., inspectorii antifraudă verifică, printre altele, dacă operațiunile de schimb valutar sunt fiscalizate corespunzător și dacă sunt respectate regulile privind utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale.

De asemenea, controalele urmăresc concordanța dintre operațiunile efectiv realizate și cele înregistrate în evidențele fiscale și contabile, respectarea obligațiilor declarative și de plată, precum și aplicarea celorlalte prevederi legale referitoare la activitatea caselor de schimb valutar.

Controalele sunt desfășurate simultan în mai multe județe și în municipiul București, în funcție de profilul de risc identificat de autorități.

ANAF: Vor fi aplicate măsurile prevăzute de lege

Potrivit DGAF, etapa-pilot a arătat necesitatea unei abordări unitare și a extinderii verificărilor la nivel național.

Prin Operațiunea F.O.C.U.S., ANAF urmărește creșterea gradului de conformare fiscală în sectorul schimbului valutar și menținerea unui mediu concurențial echitabil pentru operatorii economici care respectă legislația.

În cazul în care inspectorii identifică încălcări ale legislației fiscale, vor fi dispuse măsurile prevăzute de lege, în funcție de natura și gravitatea faptelor constatate.

ANAF precizează că rezultatele finale ale Operațiunii F.O.C.U.S. vor fi anunțate după încheierea controalelor și centralizarea datelor la nivel național.

 

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