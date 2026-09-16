Consultări la Cotroceni. Care sunt pozițiile partidelor, cu o zi înainte de discuțiile cu Nicușor Dan

Liderii partidelor pro-occidentale din Parlament sunt așteptați să vină joi, 17 septembrie, în fața președintelui Nicușor Dan, la o nouă sesiune de consultări oficiale, cu scopul de a găsi varianta de premier capabil să strângă o majoritate în Parlament.

Partidele din fosta Coaliție de guvernare nu ar fi reușit să își găsească o majoritate până în acest moment, chiar dacă au venit încă din luna iulie cu două propuneri de premier la Cotroceni, și anume Sorin Grindeanu și Siegfried Mureșan.

PNL și PSD, încă „la cuțite”

Surse social-democrate susțin că PSD va merge la consultări cu aceleași condiții. Mai exact, aceștia ar vota doar un guvern din care fac parte, chiar dacă nu primesc funcția de prim-ministru. Problema aici este că social-democrații nu au încă o majoritate care să susțină un guvern monocolor PSD la învestire.

Liberalii au anunțat însă încă de zilele trecute că nu vor vota un guvern dacă acesta are în componență miniștri social-democrați. Atunci când PNL stabilea dacă va susține sau nu guvernul Tomac, în luna iunie, aceștia s-au împotrivit componenței cabinetului, pe motiv că miniștrii de acolo ar fi avut rădăcini social-democrate.

Ionel Bogdan, purtătorul de cuvânt al liberalilor, spune că și ei vor merge la Cotroceni cu aceeași propunere ca până acum. Ei îl vor premier pe Siegfried Mureșan, dar ar accepta și o rotativă, dacă aceasta presupune o alternanță între un guvern PNL-USR-UDMR și unul social-democrat.

„PNL, USR și UDMR au făcut deja o propunere de premier în persoana lui Siegfried Mureșan. Nu avem alte mandate în acest moment. Vom vedea cum vor decurge consultările cu președintele României. Și în urma acestor consultări, în urma desemnării unui potențial candidat de prim-ministru, ne vom întoarce în partidele noastre”, a declarat liderul PNL.

Kelemen propune o a treia variantă de Guvern: miniștrii să fie funcționari din fostul executiv

Pe lângă varianta unui guvern susținut de forțele din vechea Coaliție, Kelemen Hunor, liderul UDMR, face acum o a treia propunere. Președintele partidului spune că un cabinet de miniștri cu experiență în executiv, dar și în lucrul cu partidele, ar putea fi o variantă, însă nu a propus-o încă nici președintelui, nici celorlalți lideri.

„Urmează a doua variantă, ce propunea săptămâna trecută domnul Bolojan, guvernul tehnocrat, despre care am vorbit și aici. Dar aia nu știm cu ce se măsoară, de unde vin tehnocrații. Și există și a treia posibilitate, undeva între cele două variante, dar despre asta încă nu am discutat. Asta înseamnă un guvern alcătuit din oameni, funcționari cu vechime de 30 de ani, de 25 de ani, director general, secretar general adjunct, care au lucrat și cu PSD, și cu PNL, și cu PD, care cunosc domeniul, care au autoritate, au experiență, nu trebuie să aduci din zona multinațională sau din zona de business, care cunosc procedurile administrative”, susține președintele UDMR.

Kelemen Hunor spune că această variantă de Guvern ar fi una „instituțională”, iar printre calitățile pe care funcționarii ar trebui să le aibă se numără vechimea în executiv.

„Nu neapărat de tehnocrați, de experți, de guvern instituțional, sau spuneți cum vreți dumneavoastră, eu la denumire nu m-am gândit, dar oameni din ministere”, a mai explicat liderul UDMR în Parlament.

Ce îi va propune AUR președintelui

Nici la partidul cu cel mai mare procent din opoziție nu sunt schimbări de poziție. Petrișor Peiu, lider AUR, spune că îi vor cere în continuare lui Nicușor Dan organizarea alegerilor anticipate, dar, într-o ultimă instanță, vor fi de acord și cu un guvern monocolor AUR.

„Noi vom merge cu același mandat ca și până acum de a-i spune din nou domnului președinte ceea ce noi am hotărât în forurile interne ale partidului și ceea ce comunicăm de mult presei. Că suntem într-o situație complicată de blocaj, că nu se poate forma o majoritate stabilă, că probabil cea mai decentă și rezonabilă soluție de ieșire din criză este organizarea de alegeri anticipate. […] Nu participăm la un guvern din care nu facem parte, nu participăm la un guvern sau nu vom vota un guvern din care nu facem parte, nu vom vota un guvern care nu include o parte consistentă din programul nostru de ieșire din criză și credem că cea mai bună garanție a acestui lucru ar fi ca poziția de premier să aparțină partidului AUR”, a declarat Petrișor Peiu, lider AUR.

Delegațiile partidelor sunt așteptate mâine la Palatul Cotroceni, începând cu ora 09:00, pentru a sta față în față cu Nicușor Dan.