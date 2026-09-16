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PSD îi cere lui Bolojan să aloce din fondul de rezervă bani pentru Ambulanță și UPU

Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, a avertizat miercuri asupra agravării problemelor de finanțare din sistemul sanitar și i-a cerut premierului Ilie Bolojan să aloce de urgență bani din Fondul de rezervă pentru spitale, unitățile de primiri urgență și serviciile de ambulanță.
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Oana Antipa
16 sept. 2026, 14:38, Politic
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„Dezechilibrul financiar din sistemul de sănătate capătă o amploare tot mai mare, din păcate. Ieri am discutat cu o serie de manageri de spitale, spitale universitare, spitale județene, dar și spitale mai mici. Unitățile de primiri urgență, din păcate, nu mai au materiale decât până la finalul lunii”, a declarat Rogobete.

„17 servicii de ambulanță județene nu mai au fonduri pentru combustibil”

Fostul ministru a avertizat că problemele afectează și serviciile de ambulanță.

„În această dimineață au fost raportate 17 servicii de ambulanță județene, nu mai au fonduri pentru combustibil. Acestea se termină la finalul lunii și este imperios necesar ca rectificarea să poată avea loc cât mai repede”, a spus Rogobete.

Potrivit acestuia, dificultățile financiare afectează inclusiv programele destinate pacienților aflați în stare critică.

„Problema cea mai mare este că se suprapune cu o diminuare a fondurilor substanțială în zona de anestezie-terapie intensivă pentru programele naționale de acțiune prioritare, mai exact pacienții internați în ATI, pacienții cu AVC, pacienții cu infarct miocardic acut, politraumele, arsurile grave”, a afirmat fostul ministru.

Rogobete: C.C. Iliescu va sista intervențiile elective

Rogobete a indicat situația Institutului „C.C. Iliescu” din București drept unul dintre cele mai grave exemple.

„Casa Națională de Asigurări de Sănătate pentru luna septembrie, pentru cele mai mari programe, mă refer aici la cele de chirurgie cardiacă deschisă și alte proceduri specifice cordului, pentru aceste programe Casa Națională în luna septembrie nu a alocat nici măcar un leu. Este fără precedent ce se întâmplă”, a declarat acesta.

„Începând de vineri, Institutul C.C. Iliescu din București va sista intervențiile elective și va trata doar urgențele și alea până când stocurile se vor epuiza”, a continuat fostul ministru.

„Sistemul de sănătate urlă”

Rogobete a susținut că Ministerul Sănătății nu a primit un răspuns din partea premierului în ultimele două săptămâni.

„Iată că la două săptămâni distanță, sistemul de sănătate urlă și urlă pe bună dreptate pentru că nu mai au cu ce să-și trateze pacienții critici din urgență”, a afirmat acesta.

În opinia fostului ministru, cea mai rapidă soluție este utilizarea Fondului de rezervă al Guvernului, întrucât o rectificare bugetară ar necesita mai mult timp.

„Această criză poate fi rezolvată astăzi dacă premierul Ilie Bolojan alocă din Fondul de rezervă la dispoziția Guvernului sume dedicate pentru serviciul de ambulanță și unitățile de primiri urgențe”, a declarat Rogobete.

„Nu mai este timp de discuții politice și de planuri politice și de nimic. În domeniul sănătății avem nevoie cât mai urgent de o alocare rapidă din Fondul de rezervă”, a conchis fostul ministru.

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