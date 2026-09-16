Căsătoriile forțate vor fi pedepsite penal. Abuzatorii riscă închisoare între unu și șapte ani

Cei care forțează căsătoria sau conviețuirea între minori vor fi pedepsiți penal. Parlamentul a votat miercuri, 16 septembrie, legea care le va permite magistraților să-i condamne la închisoare pe abuzatori.

Mai exact, proiectul de lege, inițiat de mai mulți deputați, atât ai partidelor din fosta coaliție, cât și din opoziție, prevede ca atât cei care forțează minorii să se căsătorească sau să trăiască alături de un partener, cât și cei care obligă persoane cu vârsta de peste 16 ani să facă acest lucru să fie pedepsiți cu închisoarea.

„Nicio fată și niciun băiat nu pot fi proprietatea familiei și nu pot fi constrânși la o căsătorie pe care nu o vor. Ceea ce am votat astăzi în Parlament este, practic, că libertatea nu se negociază, un principiu care ar fi trebuit de mult timp să fie lege. Am inițiat acest proiect pentru că prea multe fete și prea multe femei sunt forțate să intre într-o căsătorie sau într-o relație asemănătoare căsătoriei. Niciun stat nu poate să întoarcă ochii de la un astfel de fenomen infracțional. Astăzi, am transmis un mesaj fiecărei victime a căsătoriilor forțate, și anume că statul român o vede și se luptă pentru drepturile ei”, a declarat Diana Buzoianu.

Câți ani de închisoare riscă abuzatorii

Pentru faptele comise asupra tinerilor cu vârsta sub 16 ani, pedeapsa este închisoarea între doi și șapte ani, iar în cazul în care sunt implicate persoane cu vârsta mai mare de 16 ani, pedeapsa cu închisoarea este între unu și cinci ani. De asemenea, se pot elimina drepturile de care beneficiază persoanele incriminate.

Aceste pedepse se pot majora în următoarele situații:

victima se află în îngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul făptuitorului;

făptuitorul are asupra sa o armă, un obiect, un dispozitiv, o substanță sau un animal care pot pune în pericol viața, sănătatea ori integritatea corporală a persoanelor.

Legea a trecut cu o majoritate de 180 de voturi pentru, în timp ce 61 de aleși au fost împotriva proiectului, 15 s-au abținut, iar un parlamentar nu a votat.