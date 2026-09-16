Dan Barna respinge atât un guvern PSD, cât și varianta tehnocrată: „Ar fi un guvern teribil de sclav și teribil de necredibil”

„Nu, categoric, nu este un subiect nici măcar în dubiu pentru USR. A fost o poziție foarte clară, exprimată și de președintele partidului, Dominic Fritz, și de colegii mei comunicatori. Confirm și eu lucrul acesta. USR nu va vota un guvern PSD în nicio configurație”, a declarat Dan Barna.

„Poate e timpul” pentru alegeri anticipate

Europarlamentarul a susținut că actualul blocaj politic durează deja de mai multe luni și că revenirea la urne poate deveni o soluție.

„În momentul în care clasa politică nu poate să mai genereze o soluție de guvernare stabilă, o soluție cu majoritate, întoarcerea la popor este un lucru firesc și legitim și natural”, a afirmat Barna.

„Doar România este (…) o țară în care nu am avut nici măcar o dată, din ’89, nu am avut nici măcar o dată alegeri anticipate. Poate e timpul să intrăm și în această logică în care întoarcerea către cetățeni poate să fie o soluție”, a continuat europarlamentarul.

Barna a susținut că riscul reprezentat de ascensiunea formațiunilor extremiste nu ar trebui să împiedice organizarea anticipatelor.

„Pericolul extremist este acum, dar el rămâne la fel de puternic și poate să crească și mai mult, de fapt, dacă vom pune un guvern marionetă, un guvern sclav, care nu va face decât să scadă credibilitatea democrației în România”, a spus acesta.

Barna respinge și varianta unui guvern tehnocrat

Europarlamentarul USR s-a declarat critic și față de scenariul unui Executiv tehnocrat, susținând că acesta ar depinde în Parlament de voturile PSD și AUR.

„Un guvern tehnocrat în momentul de față în România n-ar fi decât un guvern sclav al majorității de facto reale PSD-AUR, care funcționează în Parlamentul României de șase luni de zile”, a declarat Barna.

„Majoritatea din Parlament, astăzi, este AUR-PSD. Ar fi un guvern teribil de sclav și teribil de necredibil”, a adăugat europarlamentarul.