Ucrainenii care coordonează Forțele Sistemelor fără Pilot (USF) au anunțat că un general rus a fost ucis în regiunea ocupată Donetsk, Ucraina.

„Generalul Grunis a fost eliminat pe 12 septembrie 2026, în ascunzătoarea sa de noapte, în teritoriul temporar ocupat din regiunea Donetsk”, a declarat Robert „Madyar” Brovdi, comandantul USF

Forțele speciale ucrainene (SBS) au publicat imagini care arată eliminarea generalului maior rus Anton Grunis, comandantul Brigăzii 4 care opera în zonele Bakhmut și Kostântinivka, potrivit Clash Report.

Anterior, președintele rus Vladimir Putin l-a lăudat pe Grunis spunând că „luptă cu strălucire”. Laudele au apărut în vară după ce Grunis a raportat capturarea completă a orașului Kostântinivka,.

Ucrainenii deschizători de drumuri în domeniul dronelor și roboților militari

Ucraina este prima țară din lume care a înființat o ramură separată a forțelor armate dedicată exclusiv sistemelor militare fără pilot. Aceasta se numește Forțele Sistemelor fără Pilot (USF). Structura a fost înființată în 2024, devenind o componentă distinctă a Armatei Ucrainei.

Unitățile integrează sisteme robotice și vehicule autonome care operează în aer, pe apă și pe sol. Este vorba despre drone aeriene FPV, ambarcațiuni maritime fără pilot și roboți tereștri de asalt și logistică.

Ucrainenii au devenit un model pentru toată lumea

Scopul principal al înființării acestei ramuri militare este creșterea eficienței pe front, lovirea țintelor inamice la distanță și reducerea pierderilor de vieți omenești în rândul militarilor. Ucrainenii au devenit un model pentru armatele din întreaga lume, inclusiv pentru cea americană și cele din UE.

În mod ironic, modelul ucrainean este preluat de adversarii ruși, dar și de cartelurile columbiene care au trimis voluntari pe front pentru a învăța la fața locului tehnica utilizării dronelor.

În plus, Ucraina a introdus în luptă unități mixte care combină dronele aeriene, dronele maritime și vehiculele terestre fără pilot. În premieră, ucrainenii au inițiat atacuri folosind doar roboți și drone. În unele cazuri, dronele au transportat roboți de luptă peste linia frontului.