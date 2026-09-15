Armata americană a distrus două ambarcațiuni iraniene mici care încercau să fure o dronă

Căpitanul Tim Hawkins, purtătorul de cuvânt al Comandamentului Central al SUA, a declarat că „ambarcațiunile iraniene de mici dimensiuni au încercat recent să ia posesia unei nave de suprafață fără echipaj americane, dar nu au reușit după ce CENTCOM a răspuns în forță”, potrivit AP.

Presa de stat iraniană a relatat luni că două ambarcațiuni de pescuit au fost atacate în provincia Hormozgan, pe coasta de sud a Iranului, și că mai mulți pescari au fost dați dispăruți, citând un oficial provincial.

Este cea mai recentă salvă de focuri în războiul care durează de peste șase luni, în care ambele părți încearcă să controleze Strâmtoarea Ormuz, unde SUA a reușit în ultimele săptămâni să slăbească controlul Iranului asupra coridorului critic de transport energetic. Însă impactul conflictului a dus la creșterea prețurilor petrolului și benzinei, creând probleme politice pentru președintele Donald Trump și Partidul său Republican.

Drona supraveghea traficul maritim

Hawkins a declarat marți că drona implicată este o „Saildrone” – o navă mică, de aproximativ 8 metri – care poate funcționa singură. Comandamentul Central al SUA le folosește în regiune de mai mulți ani pentru a supraveghea traficul maritim.

Hawkins a declarat că toate dronele de suprafață ale comandamentului „rămân complet înregistrate”. Armata a afirmat de mult timp că tehnologia de pe Saildrones este disponibilă comercial și nu este de natură sensibilă.

Cel mai recent incident cu drone, relatat anterior de Axios, are loc la o săptămână după ce televiziunea de stat iraniană a relatat că marina țării a capturat una dintre dronele subacvatice ale armatei americane la intrarea în Strâmtoarea Ormuz.