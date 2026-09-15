UE cere explicații după ce Franța a solicitat scoaterea unui miliardar de pe lista sancțiunilor împotriva Rusiei

Ambasadorii statelor membre ale UE nu au reușit să ajungă luni la un acord privind eliminarea magnatului din industria minieră și a metalelor Alisher Usmanov de pe lista sancțiunilor, în timpul unei reuniuni cu ușile închise a Coreper, Comitetul Reprezentanților Permanenți, scrie Politico.

Franța trebuie să explice cum evită un precedent periculos

Cinci diplomați și oficiali implicați în discuții au declarat pentru Politico că Parisul trebuie acum să explice cum poate fi scos Usmanov de pe lista neagră fără a crea un precedent periculos. Franța și-a surprins partenerii europeni prin susținerea acestei măsuri. Ambasadorii se vor reuni din nou pe 22 septembrie.

„Dacă Franța merge mai departe, și alte state vor veni cu propriii oligarhi despre care vor spune că trebuie scoși de pe listă (…) apoi castelul de cărți începe să se prăbușească”, a declarat un înalt oficial european, sub protecția anonimatului.

„Avem o săptămână pentru ca francezii să vină cu garanții și să negocieze: dacă facem asta, care este calendarul și cum împiedicăm ca măsura să fie aplicată și altora? Dar nu văd cum ar fi posibil”, a adăugat acesta.

Miniștrii de Externe discută marți și miercuri cu Parisul pe această temă, au declarat doi diplomați europeni. Aceștia s-au arătat sceptici față de inițiativă, în contextul în care Rusia își intensifică atacurile asupra infrastructurii civile din Ucraina și amenință țările vecine.

Inițial, Parisul a prezentat sprijinul pentru Usmanov drept o concesie făcută Slovaciei, care susținea de mult timp eliminarea acestuia de pe listă. Usmanov este sancționat de Uniunea Europeană, Statele Unite, Regatul Unit și Ucraina de la începutul invaziei ruse din februarie 2022.

Demersul Parisului ar putea avea legătură cu cetățeni francezi închiși în Azerbaidjan

Ulterior, oficialii și diplomații francezi au primit instrucțiuni de la Palatul Élysée să precizeze că Parisul are „o problemă specifică de securitate națională” și că dorește „să răspundă pozitiv partenerilor internaționali care ne-au abordat în legătură cu domnul Usmanov”.

Potrivit Financial Times, demersul ar putea avea legătură cu eliberarea unor cetățeni francezi închiși în Azerbaidjan, un aliat apropiat al Uzbekistanului.

În timpul reuniunii de luni, ambasadorii nu au primit informații despre existența unui eventual acord negociat în culise.

„Poate există motive legitime, dar Coreper nu știe de ce fac francezii acest lucru”, a declarat un diplomat.

Uniunea Europeană i-a impus lui Usmanov restricții financiare și de călătorie în 2022, în cadrul sancțiunilor aplicate persoanelor acuzate că „subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei”. UE a invocat presupusul sprijin material oferit de acesta Rusiei pentru războiul din Ucraina. Usmanov respinge acuzațiile și contestă descrierea sa drept oligarh. El a făcut mai multe demersuri pentru a fi scos de pe lista sancțiunilor.