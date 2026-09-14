Zelenski, mesaj dur pentru Europa: „Nu este momentul să îi protejăm pe oligarhii ruși”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski le cere liderilor europeni să nu relaxeze sancțiunile împotriva oligarhilor ruși, în timp ce Uniunea Europeană a amânat cu o săptămână decizia privind prelungirea măsurilor punitive împotriva Moscovei, potrivit Kyiv INdependent.

Discuțiile dintre cele 27 de state membre s-au blocat pe fondul unor cereri pentru eliminarea de pe lista neagră a unor miliardari ruși, printre care Alisher Usmanov și Mihail Fridman.

E nevoie de o perioadă de timp suplimentară

UE trebuia să decidă până pe 15 septembrie dacă prelungește sancțiunile care vizează aproximativ 2.600 de persoane și entități, în principal din Rusia.

Statele membre au primit însă încă șapte zile pentru a ajunge la un acord.

Noul termen este 22 septembrie, la miezul nopții.

Un purtător de cuvânt al președinției Consiliului UE a explicat că această perioadă suplimentară le permite statelor să analizeze mai atent propunerile privind prelungirea sancțiunilor.

Franța surprinde Europa

Una dintre principalele surse de tensiune este situația lui Alisher Usmanov, om de afaceri ruso-uzbec aflat pe lista de sancțiuni a UE din 2022.

Potrivit unor informații citate de presa europeană, Franța susține eliminarea lui de pe listă.

Decizia Parisului i-a surprins pe diplomații europeni.

Potrivit Financial Times, Franța ar lega această solicitare de negocieri cu Azerbaidjanul pentru eliberarea unor cetățeni francezi aflați în detenție în această țară.

Un acord ar depinde de acceptul tuturor celor 27 de state UE pentru relaxarea sancțiunilor împotriva lui Usmanov

Franța nu a oferit public detalii despre presupusul acord și a invocat, în discuțiile cu alte state membre, o problemă de securitate.

Slovacia susține, la rândul ei, eliminarea lui Usmanov și a lui Mihail Fridman de pe lista sancțiunilor.

Luxemburgul a transmis că, dacă Usmanov este scos de pe listă, dorește și eliminarea lui Fridman.

Zelenski: „Nu este momentul pentru cadouri către Rusia”

Kievul privește cu îngrijorare aceste discuții. Zelenski a transmis luni seară un mesaj direct Europei.

„Nu este momentul să ridicăm sancțiunile, nu este momentul să îi protejăm pe oligarhii ruși de sancțiuni și cu siguranță nu este momentul ca Europa să îi ofere Rusiei cadouri”, a declarat președintele ucrainean.

Zelenski i-a nominalizat pe Usmanov și Fridman și a spus că aceștia nu au făcut pași pentru a se opune războiului.

Mihail Fridman este cofondator al grupului Alfa și a fost descris drept un apropiat al lui Vladimir Putin.

În cazul lui Usmanov, UE l-a prezentat în decizia inițială de sancționare drept unul dintre oligarhii considerați apropiați de liderul de la Kremlin.

Pentru prelungirea sancțiunilor este nevoie de unanimitatea celor 27 de state membre. Astfel, orice țară poate bloca decizia, iar negocierile din următoarele zile pot deveni decisive pentru menținerea presiunii economice asupra Rusiei.