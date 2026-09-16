Atac rusesc cu dronă asupra unui autobuz de pasageri în Ucraina. Cinci oameni au murit

Atacul cu dronă a avut loc într-o zonă aflată în apropierea liniei frontului, în regiunea Dnipropetrovsk. Guvernatorul regiunii, Oleksandr Hanzha, a anunțat bilanțul victimelor într-un mesaj publicat pe Telegram.

Oficialul ucrainean a publicat și o fotografie în care apare un vehicul de culoare albă, cu geamurile sparte. Pe partea laterală a vehiculului pot fi observate urme de sânge.

Orașul Nikopol se află pe malul râului Nipru, vizavi de teritorii aflate sub ocupație rusă, la câțiva kilometri distanță. Localitatea și zonele din jur au fost în mod repetat ținta atacurilor în timpul războiului, scrie Reuters.

Autoritățile ucrainene acuză Rusia că a lovit un microbuz

Mykola Lukashuk, șeful Consiliului Regional Dnipropetrovsk, a condamnat atacul și a afirmat că vehiculul transporta persoane care își desfășurau activitățile obișnuite.

„Ruşii au lovit cinic un autobuz de pasageri”, a transmis Lukashuk, potrivit informațiilor publicate de France 24. Oficialul a precizat că era vorba despre un microbuz în care se aflau oameni care se deplasau pentru activitățile lor zilnice.

Bilanțul transmis de autoritățile regionale indică cinci persoane decedate și cel puțin șapte rănite în urma atacului.

Până la momentul publicării informațiilor nu exista o reacție oficială din partea Moscovei cu privire la incident.

Ce spun cele două părți despre civili

Atât Ucraina, cât și Rusia resping acuzațiile potrivit cărora ar viza în mod deliberat civili în timpul conflictului.

Războiul a început la scară largă în februarie 2022, când Rusia a lansat invazia Ucrainei. De atunci, atacurile aeriene și cu drone au afectat în mod repetat orașe și localități ucrainene aflate în apropierea frontului, dar și zone situate la distanță de linia de contact.

Incidentul raportat miercuri s-a produs într-o regiune din sud-estul Ucrainei, în apropierea teritoriilor ocupate de Rusia. Informațiile privind atacul și numărul victimelor au fost furnizate de oficialii ucraineni, iar la momentul relatării nu exista o confirmare independentă a tuturor detaliilor.