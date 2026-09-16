Pentagonul dezvăluie pierderile SUA în războiul cu Iranul: zeci de aeronave, sute de clădiri și 33 de miliarde de dolari

Zeci de aeronave au fost distruse sau avariate, sute de clădiri au fost lovite, iar muniții în valoare de 22 de miliarde de dolari au fost consumate în primele patru luni ale operațiunii, transmite Al Jazeera. Raportul se referă la perioada până la 30 iunie 2026 și prezintă amploarea pagubelor produse forțelor americane în urma atacurilor iraniene asupra bazelor și infrastructurii SUA din Orientul Mijlociu.

Cel puțin 30 de drone Reaper au fost distruse

Pierderile americane au inclus avioane de luptă, aeronave de realimentare, elicoptere și aparate de supraveghere. Cel puțin patru avioane F-15E, fiecare evaluat la aproximativ 30 de milioane de dolari, au fost pierdute. Trei au fost doborâte de focul forțelor americane deasupra Kuweitului pe 1 martie, iar un al patrulea a fost doborât în timpul luptelor deasupra Iranului în aprilie. Un avion de atac A-10 a fost doborât de foc iranian, iar cel puțin un F-35A a fost avariat.

Pierderile au inclus și cel puțin șapte aeronave de realimentare KC-135, esențiale pentru menținerea avioanelor de luptă în aer. Una s-a prăbușit în Irak în timpul unei misiuni de realimentare, iar alte aeronave au fost avariate la sol de rachete și drone. Un avion E-3 Sentry, folosit pentru avertizare timpurie și coordonarea operațiunilor aeriene, a fost avariat la baza Prince Sultan din Arabia Saudită.

Printre cele mai mari pierderi numerice se află însă dronele MQ-9 Reaper. Potrivit raportului prezentat de Al Jazeera, până la 30 de astfel de aparate au fost distruse. Un MQ-4C Triton, aparat de supraveghere evaluat la aproximativ 240 de milioane de dolari, s-a prăbușit în aprilie. SUA au mai pierdut sau avariat elicoptere HH-60W, AH-64 Apache, MH-60S și alte aparate utilizate în operațiunile de salvare și luptă.

Sute de clădiri americane au fost lovite

Dimensiunea atacurilor se vede și la nivelul infrastructurii. Raportul confirmă că sute de clădiri și alte structuri de la instalații militare americane din Kuweit, Bahrain, Qatar, Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudită, Irak, Oman și Iordania au fost distruse sau avariate. Documentul nu oferă însă o defalcare completă a pagubelor pentru fiecare bază.

Și infrastructura diplomatică americană din regiune a fost afectată. Ambasadele și consulatele SUA din Irak, Kuweit, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite au suferit pagube estimate la 184 de milioane de dolari. În Irak, misiunea americană a raportat peste 600 de atacuri până la sfârșitul lunii iunie, cu pagube estimate la aproape 157 de milioane de dolari.

SUA au cheltuit 22 de miliarde de dolari doar pe muniții

Unul dintre cele mai importante elemente ale raportului privește consumul de armament. SUA au folosit muniții estimate la aproximativ 22 de miliarde de dolari între 28 februarie și 30 iunie. Costul total al războiului în aceeași perioadă a ajuns la aproximativ 33 de miliarde de dolari.

Inspectorul general semnalează și probleme legate de stocurile de muniție și de lanțurile de aprovizionare, unde au apărut blocaje. Situația este importantă deoarece operațiunea americană a presupus nu doar lovituri asupra Iranului, ci și protejarea unui număr mare de baze și instalații răspândite în întreaga regiune.

Peste 400 de militari americani au fost răniți

Raportul consemnează cel puțin 11 militari americani uciși în acțiune și alți șapte morți în incidente clasificate drept non-ostile. Până la 30 iunie, cel puțin 417 militari americani fuseseră răniți în atacurile iraniene. În același timp, atacurile au obligat Washingtonul să-și mute sau să-și închidă temporar unele facilități și au complicat logistica militară. Raportul arată că mutarea infrastructurii logistice către Diego Garcia a creat, la rândul ei, probleme din cauza distanței. Transporturile maritime necesită cicluri logistice de 14 până la 18 zile.