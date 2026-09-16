Zelenski cere NATO să reacționeze la fiecare provocare a Rusiei: Lipsa de acțiune poate încuraja Moscova

Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat CBS News, în contextul recentelor incursiuni ale dronelor rusești în spațiul aerian al Republicii Moldova.

Zelenski a declarat că NATO și statele membre ale Alianței trebuie să răspundă unor astfel de incidente chiar și atunci când nu este necesară o intervenție militară. În opinia președintelui ucrainean, o reacție este necesară pentru a transmite Moscovei că astfel de acțiuni nu pot rămâne fără consecințe.

„Lipsa de acțiune” ar putea fi interpretată de Rusia drept o invitație de a merge mai departe, a avertizat Zelenski.

Declarațiile sale vin pe fondul îngrijorărilor tot mai mari în rândul statelor NATO de pe flancul estic, după mai multe incidente în care drone rusești sau presupuse rusești au pătruns în spațiul aerian al unor state din regiune, scrie TVP World.

Dronele rusești din spațiul aerian al Moldovei

Președintele ucrainean a spus că nu a fost surprins de incursiunile recente ale dronelor rusești în spațiul aerian al Republicii Moldova. Zelenski se afla în tranzit prin Moldova, la Chișinău, în timpul unora dintre aceste incidente.

Pe 9 septembrie, autoritățile de la Chișinău au închis temporar spațiul aerian al țării după detectarea unor drone. Plecarea avionului lui Zelenski spre Norvegia a fost astfel întârziată. Două drone rusești au intrat în spațiul aerian moldovenesc, una prăbușindu-se într-o zonă din apropierea capitalei, în timp ce cealaltă a continuat spre spațiul aerian al României.

Ulterior, autoritățile moldovene au raportat un nou incident pe 14 septembrie, când două drone au pătruns în spațiul aerian al Republicii Moldova pentru aproximativ 10 minute fiecare.

Zelenski a afirmat că dronele au intrat în spațiul aerian moldovenesc de două ori în perioade în care avionul său prezidențial se afla în tranzit prin Chișinău. El a sugerat că prezența avionului său ar fi putut avea legătură cu acțiunile Rusiei, fără a afirma că aeronava sa a fost ținta directă a unui atac.

Zelenski avertizează NATO după încălcarea spațiului aerian al României

Unul dintre incidente a avut implicații și pentru România, stat membru NATO. Pe 9 septembrie, o dronă care intrase în spațiul aerian al Republicii Moldova a traversat și spațiul aerian românesc înainte de a reveni în zona Moldovei. Două aeronave F-18 spaniole, aflate în misiune NATO de poliție aeriană, au fost ridicate pentru monitorizarea situației.

Mesajul lui Zelenski vine într-un moment în care incidentele cu drone în apropierea sau în interiorul spațiului aerian al statelor NATO au devenit o preocupare pentru Alianță. Recent, un avion de vânătoare italian a doborât o dronă suspectată că ar fi de origine rusă după ce aceasta a pătruns în spațiul aerian al Lituaniei.