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Zelenski la CBS: „Rusia a atacat intenționat Moldova cu drone în timp ce avionul meu era aici” / „A încălcat și spațiul aerian al României”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski susține că Rusia a atacat intenționat Republica Moldova cu drone în timp ce avionul său se afla pe teritoriul acestei țări.
Zelenski la CBS: „Rusia a atacat intenționat Moldova cu drone în timp ce avionul meu era aici” / „A încălcat și spațiul aerian al României”
Sursa foto: Facebook/Volodimir Zelenski
Luiza Moldovan
16 sept. 2026, 01:06, Știri externe
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Într-un interviu acordat CBS News și citat de Kyiv Independent, liderul ucrainean a spus că o dronă rusească de tip Shahed aproape a lovit avionul său la decolarea din Moldova, cu câteva zile înainte.

Avionul meu prezidențial era acolo și de aceea au atacat Moldova”, a spus Zelenski, potrivit CBS News.

Întrebat dacă Rusia a urmărit să îl sperie, nu neapărat să îl lovească direct, președintele ucrainean a fost de acord că aceasta este o posibilitate.

A trecut peste Moldova și România

Incidentul a avut loc pe 8 septembrie.

O sursă citată de The Kyiv Independent a declarat că o dronă suspectată ca fiind rusească, de tip Shahed, a încălcat spațiul aerian al Republicii Moldova și al României și a ajuns foarte aproape de avionul lui Zelenski în momentul în care acesta părăsea Moldova.

Avionul prezidențial ucrainean se îndrepta spre Norvegia, unde Zelenski urma să se întâlnească cu premierul Jonas Gahr Støre înaintea funeraliilor regelui Harald al V-lea.

Avionul său a fost aproape lovit de o dronă în timp ce decola din Moldova. Aceasta este realitatea cu care se confruntă”, a declarat Støre pentru postul norvegian NRK.

Zelenski: „Nu am spus presei”

După vizita în Norvegia, Zelenski a mers în Islanda și Canada.

La Ottawa, el a semnat un parteneriat pe 100 de ani cu autoritățile canadiene, înainte să pornească spre Ucraina. La întoarcere, președintele ucrainean a trecut din nou prin Republica Moldova.

Potrivit lui Zelenski, și atunci au avut loc atacuri cu drone.

„Nu am spus presei. Da, dar când ne-am întors acasă, din nou, prin Chișinău, au făcut același lucru”, a afirmat el.

Zelenski a sugerat că autoritățile ruse știau că avionul său urma să treacă prin Moldova.

Nu am încredere în ei. Cred că știau”, a spus președintele ucrainean.

Declarațiile lui Zelenski nu oferă însă dovezi publice care să demonstreze că dronele au fost lansate cu scopul precis de a-i lovi avionul.

Zelenski spune că armistițiul energetic nu funcționează

În același interviu, președintele ucrainean a vorbit și despre armistițiul energetic anunțat pe 14 septembrie de președintele american Donald Trump.

Zelenski a spus că înțelegerea privind oprirea atacurilor asupra infrastructurii energetice nu este, în opinia sa, în vigoare.

El a respins și ideea că Ucraina ar trebui să răspundă cu reținere în fața Rusiei.

„Putin nu respectă și nu vede oamenii slabi și nici măcar nu se gândește să negocieze cu cei slabi”, a spus Zelenski.

„De aceea răspundem. Noi nu atacăm niciodată primii.”

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