Kash Patel, directorul FBI, luat la rost în Senatul SUA pentru că ar fi „relaxat” criteriile de angajare în FBI

FBI a modificat discret, în această primăvară, regulile care excludeau automat de la angajare persoanele care în trecut au fost implicate în prostituție sau, în copilărie, în acte de bestialitate, potrivit AP.

Kash Patel a susținut că schimbarea nu reprezintă o relaxare a standardelor, ci are scopul de a proteja victimele traficului de persoane sau ale unor abuzuri, pentru ca acestea să nu fie excluse automat din procesul de angajare doar din cauza unor experiențe la care au fost forțate.

Democrații și republicanii îl iau la rost pe Patel

El a precizat că FBI continuă totuși să interzică angajarea unor persoane implicate în prostituție, inclusiv dacă acest lucru s-a întâmplat în ultimii 10 ani.

Întrebarea a venit atât din partea democraților, cât și a republicanilor – senatorul republican John Kennedy l-a chestionat dur pe Patel despre motivul pentru care a acceptat inițial o asemenea propunere din partea subalternilor.

Schimburi acide cu senatorii democrați

Audierea, care a durat mai multe ore, a fost marcată de atacuri personale între Patel și senatorii democrați.

Senatorul Cory Booker l-a criticat dur pe director, acuzându-l de incompetență și comparându-i comportamentul cu cel al unui tânăr imatur.

Patel a răspuns la fel de tăios, îndreptând acuzațiile către Booker și senatorul Adam Schiff.

De asemenea, democrații au adus în discuție concedierile masive ale unor agenți care participaseră la anchete legate de fostul președinte Donald Trump, călătoriile personale ale lui Patel (inclusiv la Jocurile Olimpice de Iarnă din Italia și o excursie de snorkeling la memorialul Pearl Harbor) și folosirea unor citații la adresa jurnaliștilor în cadrul anchetelor privind scurgerile de informații.

Alegerile din noiembrie și rolul FBI

Într-un moment tensionat al audierii, Patel nu a exclus posibilitatea trimiterii unor agenți FBI la secțiile de votare în cazul unor probleme sau al unor sesizări privind interferențe electorale, deși a subliniat că responsabilitatea principală pentru monitorizarea alegerilor revine Departamentului Securității Interne (DHS).

Este de menționat că afirmațiile privind frauda electorală pe scară largă în Statele Unite nu sunt susținute de dovezi – audituri și recontări din 2020 au confirmat victoria lui Joe Biden.

Apărarea bilanțului

Patel și-a lăudat rezultatele la conducerea FBI, susținând că a contribuit la o reducere semnificativă a criminalității, deși scăderea ratelor de infracționalitate în marile orașe americane începuse deja înainte de preluarea mandatului de către Trump.

De asemenea, a respins acuzațiile potrivit cărora concedierile din FBI ar fi fost motivate politic, afirmând că mulți dintre agenți au ales să se pensioneze voluntar, și și-a apărat propriile călătorii comparându-le cu cele ale foștilor directori Christopher Wray și James Comey.