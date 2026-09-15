Wall Street încheie pe minus, pe fondul scumpirii petrolului și al randamentelor de 5% la titlurile de stat

Acțiunile americane au încheiat ședința de marți pe minus, după ce creșterea prețului petrolului și avansul randamentelor de pe piața obligațiunilor au pus presiune pe investitori, potrivit AP.

S&P 500 a pierdut 0,4%, Dow Jones a scăzut cu 0,6%, iar Nasdaq a coborât cu 0,8%.

Randamentul titlurilor de stat americane pe 10 ani a urcat la 5%, față de 4,97% la finalul ședinței de luni.

În timpul nopții, randamentul a atins pentru scurt timp 5,04%, relatează AP.

Pragul de 5% a fost depășit pentru prima dată din 2023.

Randamentele mai mari cresc costurile de finanțare pentru guvern, companii și gospodării.

În același timp, obligațiunile devin mai atractive pentru investitori, deoarece oferă venituri mai mari și sunt considerate mai sigure decât acțiunile.

Inflația și datoria guvernamentală – principalele teme de preocupare

„Piața trebuie să depună un efort mai mare pentru a genera creștere a profiturilor, exact într-un moment în care investitorii sunt mai puțin dispuși să plătească evaluări ridicate pentru această creștere”, a declarat Darrell Cronk, președintele Wells Fargo Investment Institute.

Randamentul obligațiunilor americane pe 10 ani a rămas sub 0,50% în 2020, iar revenirea către nivelul actual s-a accelerat în ultimele luni.

Creșterea prețurilor la petrol a alimentat temerile legate de persistența inflației, în timp ce nivelul ridicat al datoriei guvernamentale americane continuă să fie o preocupare pentru piețe.

Petrolul depășește 108 dolari pe baril

Prețul petrolului Brent, referința internațională, a urcat marți cu 2,9%, până la 108,75 dolari pe baril.

Petrolul se află mult peste nivelul de aproximativ 72 de dolari din începutul lunii iulie și de dinaintea războiului cu Iranul, care a început în februarie.

Investitorii se tem că luptele ar putea afecta în continuare transportul petrolier prin Strâmtoarea Ormuz, o rută esențială pentru comerțul mondial cu țiței.

Probabilitate redusă ca Fed să amâne majorarea

Creșterea prețului petrolului complică situația Rezervei Federale americane (Fed).

Inflația rămâne ridicată, iar piețele se așteaptă ca banca centrală să majoreze miercuri rata dobânzii de politică monetară pentru prima dată în ultimii trei ani.

Există în continuare o probabilitate redusă ca Fed să amâne majorarea.

Este posibil să apară noi fluctuații pe piețe

O astfel de decizie ar putea provoca noi fluctuații pe piețe, deoarece investitorii ar putea interpreta măsura drept un semnal că banca centrală acordă mai puțină importanță reducerii inflației.

Fed va publica și noi estimări privind evoluția dobânzilor în următorii ani.

Previziunile oficialilor ar putea oferi piețelor indicii despre direcția politicii monetare.

Companiile de consum, printre cele mai afectate

Acțiunile companiilor care depind de cheltuielile discreționare ale consumatorilor au înregistrat unele dintre cele mai mari scăderi.

Titlurile Chipotle Mexican Grill au pierdut 5,9%, iar Darden Restaurants, compania care deține lanțurile Olive Garden și LongHorn Steakhouse, a scăzut cu 4,3%. Acțiunile Dollar Tree au coborât cu 5,4%.

Dave & Buster’s Entertainment a avut o scădere de 19%, după ce compania a raportat rezultate trimestriale sub așteptările analiștilor.

În sectorul criptomonedelor, Coinbase Global a pierdut 10,1%, iar Robinhood Markets a scăzut cu 3,4%.

Acțiunile companiilor din industrie au fost afectate după ce Senatul american a respins o legislație care ar fi creat un nou cadru de reglementare pentru criptomonede și a cerut restricții suplimentare pentru investițiile președintelui Donald Trump.

Nvidia și AMD recuperează după scăderile recente

Acțiunile din sectorul inteligenței artificiale au avut o evoluție mai stabilă după declinul puternic de luni.

Nvidia a crescut cu 0,6%, după o scădere de 3,4% în ședința precedentă.

Advanced Micro Devices a urcat cu 2,2%.

Companiile din industria AI au susținut creșterea burselor americane până la niveluri record în ultimii ani.

În ultima perioadă, însă, investitorii au devenit mai atenți la evaluările ridicate ale acțiunilor și la amploarea investițiilor în inteligența artificială.

La finalul ședinței, S&P 500 a pierdut 34,25 puncte și a ajuns la 7.585,73 puncte. Dow Jones Industrial Average a scăzut cu 328,09 puncte, până la 52.093,11 puncte, iar Nasdaq Composite a coborât cu 204,84 puncte, la 25.981,57 puncte.

Scăderile s-au extins și pe alte piețe.

Majoritatea indicilor bursieri din Europa și Asia au încheiat ședința pe minus, dar pierderile au fost mai mici decât cele de luni, când acțiunile din sectorul AI au tras piețele în jos.

În Coreea de Sud, indicele Kospi a scăzut cu 0,9%, după o pierdere de 3,3% în ședința precedentă.