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Ministerul Energiei, după Comandamentul energetic dedicat gazelor înaintea iernii: „Pe baza datelor disponibile în prezent, nu există elemente care să genereze îngrijorări deosebite”

Prognozele meteorologice actuale nu sunt suficiente de precise pentru a știi de pe acum cât de grea va fi iarna care este pe vine, dar datele disponibile arată că nu există elemente care să genereze îngrijorări deosebite din acest punct de vedere, a transmis Ministerului Energiei, ca răspuns la întrebarea reporterului Mediafax, la finalul Comandamentului energetic dedicat sectorului gazelor. Cu această ocazie, responsabilii au reiterat că urmăresc îndeaproape evoluția procesului de înmagazinare a gazelor naturale, unde România este peste media UE, pentru a asigurarea continuității și siguranței în alimentarea cu gaze naturale.
Ministerul Energiei, după Comandamentul energetic dedicat gazelor înaintea iernii: „Pe baza datelor disponibile în prezent, nu există elemente care să genereze îngrijorări deosebite”
Ministerul Energiei - caracter ilustrativ
Mădălina Prundea
15 sept. 2026, 17:37, Economic
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Ministerul Energiei urmărește îndeaproape evoluția procesului de înmagazinare, astfel încât România să intre în sezonul rece cu un nivel adecvat al rezervelor și cu toate măsurile necesare pentru asigurarea continuității și siguranței în alimentarea cu gaze naturale, au transmis reprezentații instituție, marți după amiază, la finalul Comandamentului energetic dedicat sectorului gazelor.

La Comandamentul Energetic dedicat sectorului gazelor naturale, coordonat de secretarul de stat în Ministerul Energiei Cristian Bușoi, au participat directorul general al operatorului național de sistem și transport al gazelor naturale, Transgaz, Ion Sterian, reprezentanți ai ANRE, ai producătorilor și furnizorilor de gaze naturale, operatorilor de distribuție, precum și ai instituțiilor cu atribuții în domeniul energetic.

Cât de frig va fi în acest sezon rece

Potrivit Ministerului Energiei, România intră în perioada de pregătire pentru sezonul rece cu un nivel al stocurilor de gaze peste media europeană. Mai exact, în prezent, gradul de umplere a depozitelor este de 76,26%, echivalentul a aproximativ 2,43 miliarde de metri cubi de gaze naturale, față de o medie europeană de 68,26%, iar obiectivul este atingerea unui nivel de cel puțin 80% până la 1 octombrie.

„Datele analizate astăzi în cadrul Comandamentului Energetic indică faptul că operatorii care au obligații de înmagazinare sunt în grafic pentru atingerea acestei ținte. Acest nivel al stocurilor, împreună cu producția internă și capacitățile de import disponibile, oferă în acest moment premisele necesare pentru acoperirea consumului în sezonul rece”, au transmis oficialii ministerului, ca răspuns la întrebarea Mediafax privind estimările de consum și acoperirea necesarului de consum în acest sezon rece.

Ministerul a răspuns și la solicitarea de informații privind estimările, pe baza prognozelor disponibile, privind cât de grea și cât de lungă va fi iarna care vine.

„În acest moment nu există prognoze meteorologice pe termen lung suficient de precise care să permită o estimare certă privind severitatea sau durata sezonului rece. Pe baza datelor disponibile în prezent, nu există elemente care să genereze îngrijorări deosebite. Situația este monitorizată permanent, iar scenariile de funcționare a sistemului energetic sunt actualizate în funcție de evoluția temperaturilor și a consumului”, au precizat reprezentanții instituției, la întrebarea Mediafax.

Cele mai scumpe gaze din ultimii aproape patru ani

Potrivit Ministerului Energiei, în cadrul ședinței de marți, operatorii care au obligații de constituire a stocurilor au confirmat că sunt în grafic pentru atingerea acestei ținte.

„Ministerul Energiei urmărește îndeaproape evoluția procesului de înmagazinare, astfel încât România să intre în sezonul rece cu un nivel adecvat al rezervelor și cu toate măsurile necesare pentru asigurarea continuității și siguranței în alimentarea cu gaze naturale”, se arată în informarea oficială.

Nu în ultimul rând, responsabilii subliniază că pregătirea pentru iarna 2026-2027 are loc într-un context european dificil, marcat de creșterea puternică a prețului gazelor naturale și de niveluri ale stocurilor mai reduse decât în anii anteriori.

„În ultimele zile, cotațiile europene TTF au ajuns în zona de 83-84 euro/MWh, aproape de trei ori nivelul de la începutul anului și la cel mai ridicat nivel înregistrat din decembrie 2022. Evoluția este determinată, între altele, de tensiunile geopolitice, dificultățile de pe piața globală a GNL și nivelul redus al stocurilor europene. În acest context, prioritatea rămâne securitatea aprovizionării în sezonul rece, precum și menținerea unui ritm susținut de înmagazinare în următoarele săptămâni”, au conchis oficialii Ministerului Energiei.

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