Moldova își face rezerve de gaze pentru iarnă. Aproape 136 de milioane de metri cubi de gaze, pentru Transnistria

Guvernul de la Chișinău a aprobat miercuri un plan cu 52 de măsuri pentru asigurarea aprovizionării cu gaze naturale, energie electrică, energie termică și produse petroliere în sezonul rece. Obiectivul este ca Republica Moldova să intre în iarnă cu surse diversificate de aprovizionare și rezerve suficiente.

Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, spune că scumpirea gazelor și seceta din regiune au fost luate în calcul la pregătirea planului pentru iarnă.

„Prețurile la gaze pe piețele internaționale au crescut semnificativ, iar seceta severă din regiune a afectat producția de energie electrică și, inevitabil, s-a reflectat și asupra pieței. Guvernul a ținut cont de toate aceste riscuri și a pregătit măsurile necesare pentru ca țara să treacă cu bine peste sezonul rece”, a declarat oficialul moldovean.

Aproape 136 de milioane de metri cubi de gaze pentru Transnistria

Compania de stat Energocom trebuie să completeze stocurile de securitate până la 1 octombrie, iar furnizorii de gaze naturale trebuie să constituie, până la 1 noiembrie, rezerve echivalente cu 15% din consumul anual, proporțional cu cota de piață a fiecăruia.

Pentru Transnistria, regiunea separatistă prorusă a Republicii Moldova, asupra căreia Chișinăul nu exercită controlul efectiv, este prevăzută o rezervă distinctă.

Moldovagaz, compania desemnată să aprovizioneze regiunea, trebuie să asigure stocuri echivalente cu 15% din consumul total de pe malul stâng al Nistrului. Pentru iarna 2026–2027, acestea se ridică la 135,9 milioane de metri cubi de gaze și trebuie constituite până la 1 noiembrie.

Moldova pregătește și alimentarea cu energie electrică

Planul prevede începerea exploatării comerciale, până la sfârșitul lunii octombrie, a liniei electrice de 400 kV Vulcănești–Chișinău, care va lega sudul țării de zona capitalei.

Separat, autoritățile vor să crească capacitatea de transport al energiei electrice la frontiera cu România. Liniile de 110 kV vor fi menținute în stare operațională pentru ca Republica Moldova să poată fi alimentată, la nevoie, din sistemul energetic românesc.

Rețelele de gaze și electricitate, pregătite pentru iarnă

Guvernul Republicii Moldova le-a cerut operatorilor din sectorul energetic să finalizeze până la 15 octombrie lucrările la instalațiile energetice, rețelele termice și infrastructura de transport și distribuție a gazelor și energiei electrice.

Vor fi verificate și sursele de alimentare de rezervă pentru consumatorii de importanță vitală, rezervele de combustibili alternativi și echipamentele necesare intervențiilor. Au fost prevăzute, de asemenea, măsuri pentru protejarea infrastructurii energetice împotriva riscurilor cibernetice.

Instituțiile publice, obligate să reducă risipa

Pentru a identifica și reduce risipa, Guvernul le-a cerut instituțiilor publice să monitorizeze lunar consumul de energie și apă. Moldova continuă și programele pentru reducerea consumului de energie în locuințe, inclusiv cele destinate gospodăriilor vulnerabile. Prin aceste programe sunt finanțate, între altele, renovarea energetică a caselor și blocurilor și înlocuirea electrocasnicelor vechi cu unele mai eficiente.

În iarna precedentă, temperaturile scăzute au afectat filtrabilitatea motorinei și funcționarea unor autovehicule, generatoare și alte echipamente. Autoritățile moldovene au luat în calcul și aceste probleme, iar în sezonul rece vor intensifica verificările privind calitatea produselor petroliere comercializate în țară.