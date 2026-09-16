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Germania își pregătește spitalele pentru catastrofe și un posibil scenariu de război. Ce li se cere unităților medicale

Societatea Germană de Chirurgie Traumatică (DGU) cere integrarea rețelelor specializate de traumatologie în sistemul național de pregătire pentru catastrofe, crize majore și situații de apărare.
Germania își pregătește spitalele pentru catastrofe și un posibil scenariu de război. Ce li se cere unităților medicale
Imagine cu caracter ilustrativ Sursa foto: Pixabay
Oana Antipa
16 sept. 2026, 13:08, Știri externe
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Spitalele ar urma să-și evalueze capacitatea de a primi simultan un număr mare de răniți și de a continua activitatea în cazul unei crize prelungite.

Propunerile vizează folosirea infrastructurii medicale existente, fără crearea unui sistem paralel destinat exclusiv situațiilor excepționale, potrivit MedconWeb.

Rezerve strategice și exerciții cu armata

Una dintre problemele centrale este distribuirea rapidă a unui număr mare de victime către spitalele care dispun de capacitățile necesare. Autoritățile ar trebui să cunoască în permanență unde sunt disponibile echipe chirurgicale, personal specializat, materiale și alte resurse necesare tratamentului.

DGU solicită, între altele, mecanisme coordonate pentru repartizarea pacienților, persoane de contact desemnate, rezerve strategice de materiale și sisteme logistice compatibile.

Planul presupune și exerciții periodice comune între sistemul civil de sănătate și Bundeswehr, precum și stabilirea unui cadru legislativ clar.

Pregătirea ar trebui să includă inclusiv stocuri de instrumente chirurgicale și proteze, disponibilitatea personalului medical și capacitatea de tratare a traumatismelor complexe asociate conflictelor.

Cine plătește pregătirea spitalelor

O problemă încă nerezolvată este finanțarea capacităților suplimentare pe care spitalele ar trebui să le mențină chiar și în perioadele normale, nu doar în situații de criză. DGU solicită asigurarea unor surse stabile de finanțare pentru pregătirea medicală de criză.

Subiectul va fi discutat pe 24 septembrie, la Aachen, în cadrul Conferinței Germane pentru Urgențe, la care sunt așteptați reprezentanți ai sistemului civil de sănătate, chirurgiei traumatologice și Bundeswehr.

Obiectivul este ca mecanismele necesare gestionării unui număr mare de răniți să fie construite, testate și exersate înaintea apariției unei crize, nu improvizate în momentul unei situații excepționale.

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