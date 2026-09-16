Angelina Jolie și-a dus fiul în Ucraina. Ce au făcut cei doi într-un oraș aflat aproape de linia frontului

Angelina Jolie a făcut anunțul privind vizita pe Instagram. Celebra actriță a dezvăluit că a vizitat Ucraina chiar înainte de începerea anului școlar. Ea s-a întâlnit cu adulții implicați în sistemul de educație și cu elevii care învață în școli improvizate din subteran.

„În timp ce copiii din Ucraina se întorc la școală pe fondul atacurilor tot mai frecvente asupra civililor și a infrastructurii, am vizitat câțiva dintre profesorii, antrenorii și vecinii care îi ajută să învețe în siguranță. Orașul Harkov se află în apropierea graniței cu Rusia și este lovit aproape zilnic, motiv pentru care au fost amenajate săli de clasă în stațiile de metrou. Alte școli funcționează integral în subteran, unde copiii mici învață să citească la o adâncime echivalentă cu trei niveluri sub pământ”, a scris Angelina Jolie.

În timpul vizitei, Angelina Jolie și fiul ei au mers la un club de antrenament și la un studio de artă, ambele aflate în subteran din cauza bombardamentelor rusești. Vedeta a discutat cu mai multe femei care își cresc singure copiii și care așteaptă ca soții lor să se întoarcă din captivitatea rusă sau de pe front. Cu această ocazie, Jolie a onorat memoria lui Oleksii Yukov, fondatorul grupului „Platsdarm”, care căuta, identifica și recuperează trupurile militarilor căzuți în luptă. Yukov a fost ucis în luna august.

Pentru Angelina Jolie a fost a treia vizită în Ucraina de la începutul războiului. În aprilie 2022, ea a vizitat Liov, iar în noiembrie 2025, a ajuns la Herson.

Harkov, un oraș distrus de ruși

Harkov este al doilea oraș ca mărime din Ucraina și centrul administrativ al regiunii cu același nume. Situat în nord-estul țării, la aproximativ 30 de kilometri de granița cu Rusia, orașul reprezintă un punct economic strategic și un centru istoric. Înainte de război, orașul avea o populație de aproximativ 1,5 milioane de locuitori.

Deoarece se află aproape de granița, Harkovul este unul dintre cele mai afectate orașe de invazia rusă declanșată în 2022. În ciuda bombardamentelor constante care au distrus o parte semnificativă a infrastructurii, o mare parte din populație a rămas în oraș. Pentru a rezista, localnicii au organizat școli, concerte și activități economice în rețeaua de metrou din subteran.