Tusk avertizează: „Escaladarea Rusiei a devenit un fapt”. Varșovia se teme de noi atacuri

Șeful guvernului de la Varșovia susține că autoritățile trebuie să fie pregătite pentru posibilitatea ca escaladarea conflictului să afecteze și teritoriul polonez.

Donald Tusk a convocat duminică o reuniune specială cu miniștri și oficiali responsabili de securitate, în urma incidentelor înregistrate în apropierea frontierei polono-ucrainene.

Premierul polonez a declarat că autoritățile vor trece într-un regim de alertă sporită, întrucât informațiile disponibile indică o intensificare a activității Rusiei.

„Escaladarea a devenit un fapt”, a avertizat Tusk, potrivit declarațiilor transmise de autoritățile poloneze.

El a precizat că Varșovia nu poate exclude posibilitatea ca această escaladare să afecteze și teritoriul Poloniei, deși speră ca scenariul cel mai grav să nu se concretizeze.

„Vom opera într-un regim mult mai intens, deoarece, din ceea ce știm, următoarele săptămâni și luni vor fi o perioadă de activitate crescută a Rusiei”, a spus Tusk.

Rusia ar putea folosi drone mai periculoase împotriva Poloniei

Avertismentul lui Tusk vine după o serie de atacuri rusești în apropierea frontierei Poloniei. Duminică dimineață, o dronă rusească a lovit locomotiva unui tren de pasageri care circula pe ruta Kiev-Varșovia, în apropierea graniței poloneze.

Un alt atac a vizat o benzinărie în timpul nopții. O dronă a lovit obiectivul, iar două camioane au fost cuprinse de flăcări, în contextul unui val de atacuri rusești asupra Ucrainei.

Premierul polonez a avertizat că Rusia ar putea utiliza arme mai periculoase în apropierea teritoriului Poloniei, inclusiv drone propulsate de motoare cu reacție.

„Atacurile din timpul nopții arată că Rusia este pregătită să folosească echipamente mai periculoase decât în trecut”, a declarat Tusk, referindu-se la dronele cu propulsie cu reacție.

Acesta a atras atenția în special asupra razei de acțiune și preciziei acestor aparate.

Dronele Geran-5, motiv de îngrijorare pentru Varșovia

În ultimele săptămâni, Rusia și-a intensificat utilizarea unor noi drone de tip Geran-5, care pot atinge viteze de până la 600 de kilometri pe oră. Potrivit oficialilor polonezi, aceste aparate reprezintă o provocare suplimentară pentru sistemele de apărare aeriană.

Ministrul polonez al Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, a declarat că sistemele poloneze au detectat duminică dimineață un atac în care au fost folosite peste o duzină de drone Geran-5 în vestul Ucrainei.

Una dintre drone s-a apropiat la aproximativ un kilometru de frontiera Poloniei, în timp ce o alta a ajuns la circa cinci kilometri de graniță.

Tusk a subliniat că Polonia și aliații săi trebuie să fie pregătiți să răspundă, dacă situația o va impune, la eventualele provocări ale Rusiei.

Autoritățile poloneze ridică în mod regulat nivelul de pregătire al sistemelor de apărare aeriană și trimit avioane pentru monitorizarea spațiului aerian atunci când Rusia lansează atacuri de amploare asupra vestului Ucrainei, în special în apropierea graniței cu Polonia.