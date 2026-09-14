Prima pagină » Știri externe » Pilotul american doborât în Iran povestește cum a supraviețuit: „A fost cel mai înspăimântător lucru pe care l-am văzut”

Pilotul american doborât în Iran povestește cum a supraviețuit: „A fost cel mai înspăimântător lucru pe care l-am văzut”

Un militar american doborât în Iran a povestit pentru prima dată cum a supraviețuit după ce avionul său F-15E a fost lovit și cum a reușit să se ascundă timp de 50 de ore înainte ca forțele americane să-l găsească.
Pilotul american doborât în Iran povestește cum a supraviețuit: „A fost cel mai înspăimântător lucru pe care l-am văzut”
Sursa foto: captură video X
Victor Dan Stephanovici
14 sept. 2026, 11:10, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

„Bravo”, ofițerul responsabil de sistemele de armament al avionului F-15E, a povestit într-un interviu pentru „60 Minutes” că parașuta sa a fost avariată după ce aeronava a fost lovită, scrie CNN. În timpul căderii libere, militarul a încercat să desfacă și să tragă de bucățile parașutei pentru a o face să funcționeze.

„A fost cel mai înspăimântător lucru pe care l-am văzut vreodată”, a povestit acesta. Impactul i-a provocat fracturi la spate, braț și umăr. Militarul a mai suferit o entorsă la gleznă și răni la cap și față. După catapultarea din avion, „Bravo” a ajuns singur pe teritoriul Iranului.

Pilotul american „Bravo” doborât în Iran – secvență din timpul recuperării. Sursa foto: captură video X

A urcat un munte de 2.100 de metri cu un pistol

Deși era grav rănit, militarul a reușit să evite detectarea de către forțele iraniene care îl căutau. A urcat pe un versant cu o altitudine de aproximativ 7.000 de picioare, echivalentul a peste 2.100 de metri, având asupra sa foarte puține echipamente: un pistol, un dispozitiv de comunicații și un emițător de localizare.

După ce a găsit un loc în care considera că este bine ascuns, a început să încerce să restabilească legătura cu forțele americane. Primul mesaj pe care l-a transmis a fost unul scurt: „Dumnezeu este bun”. Militarul a rămas ascuns aproximativ 50 de ore. Celălalt membru al echipajului, pilotul aeronavei, fusese recuperat la scurt timp după prăbușire.

Sute de militari americani au participat la operațiune

Operațiunea de salvare a implicat sute de militari și membri ai serviciilor de informații americane. Printre aceștia s-au aflat forțe pentru operațiuni speciale, inclusiv membri ai Delta Force și Navy SEAL Team Six. Înaintea operațiunii, CIA ar fi desfășurat și o campanie de inducere în eroare menită să determine autoritățile iraniene să caute în locurile greșite. Iranul oferise o recompensă pentru capturarea militarului.

Forțele americane au folosit inclusiv lovituri aeriene pentru a elibera drumul către zona în care se ascundea „Bravo”. Imagini declasificate prezentate în cadrul interviului arată pararescuemenii americani apropiindu-se de militarul rănit.

Americanii și-au distrus propriile avioane în timpul retragerii

Operațiunea de salvare a avut însă și un episod neobișnuit. Două aeronave de transport MC-130J folosite pentru operațiuni speciale au fost avariate în timpul misiunii. Mai mult de 90 de militari din forțele speciale au rămas temporar blocați în zonă.

După ce aceștia au fost recuperați, armata americană a decis să distrugă cele două aeronave avariate pentru a împiedica ajungerea lor în mâinile Iranului. Ulterior, alte aeronave au fost trimise pentru evacuarea militarilor și a lui „Bravo”.

Pilotul nu a participat la interviu

Cei doi militari implicați în incident nu au fost identificați public de Pentagon, din motive de securitate. „Bravo” a acceptat să vorbească despre experiența sa, însă pilotul aeronavei a refuzat să participe la interviu.

Potrivit CNN, cei doi militari avuseseră inițial rezerve în privința apariției televizate, iar reprezentanți ai armatei se temeau că dezvăluirea unor detalii ar putea compromite informații clasificate despre operațiunea de salvare. Pentagonul a respins însă relatarea CNN potrivit căreia oficiali politici ar fi insistat ca interviul să aibă loc și a susținut că decizia de a participa le-a aparținut celor doi militari.

Recomandarea video

EXCLUSIV. Guvernul Ciolacu a plătit peste 675 de milioane de lei pentru primele profesorilor din bugetul național, deși susținea că sunt din fonduri europene / Același lucru l-a făcut și guvernul Ciucă
G4Media
Secretul lui Cristiano Ronaldo, dezvăluit de nutriționist: „Un singur ingredient pe care 90% dintre oameni nu îl folosesc”
GSP.ro
Care e principala cauză a accidentelor mortale în București. Comisar Brigada Rutieră: Se menține trendul, dar îngrijorarea vine de la trotinete
Gandul
Boala AUTOIMUNĂ de care suferea Mădălina Apostol. Se temea că va rămâne invalidă!
Cancan
FOTO. E mai tânără cu 53 de ani și acum e gata să îl ia de bărbat! Cea mai controversată relație trece la alt nivel
Prosport
Toto Dumitrescu scapă de pușcărie pentru părăsirea locului accidentului. Motivarea instanței, pe scurt: „A fugit, dar s-a căit”
Libertatea
Ultima imagine cu Mădălina Apostol în viață. Detaliul care a ieșit la iveală în poză
CSID
Când amenda vine din cer: Peste 570 de șoferi, prinși cu radarul din elicopter
Promotor
Începe să devină o obişnuinţă ca România să fie printre cele mai scumpe pieţe la energie din Europa
Economedia