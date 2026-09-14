Pilotul american doborât în Iran povestește cum a supraviețuit: „A fost cel mai înspăimântător lucru pe care l-am văzut”

„Bravo”, ofițerul responsabil de sistemele de armament al avionului F-15E, a povestit într-un interviu pentru „60 Minutes” că parașuta sa a fost avariată după ce aeronava a fost lovită, scrie CNN. În timpul căderii libere, militarul a încercat să desfacă și să tragă de bucățile parașutei pentru a o face să funcționeze.

„A fost cel mai înspăimântător lucru pe care l-am văzut vreodată”, a povestit acesta. Impactul i-a provocat fracturi la spate, braț și umăr. Militarul a mai suferit o entorsă la gleznă și răni la cap și față. După catapultarea din avion, „Bravo” a ajuns singur pe teritoriul Iranului.

A urcat un munte de 2.100 de metri cu un pistol

Deși era grav rănit, militarul a reușit să evite detectarea de către forțele iraniene care îl căutau. A urcat pe un versant cu o altitudine de aproximativ 7.000 de picioare, echivalentul a peste 2.100 de metri, având asupra sa foarte puține echipamente: un pistol, un dispozitiv de comunicații și un emițător de localizare.

După ce a găsit un loc în care considera că este bine ascuns, a început să încerce să restabilească legătura cu forțele americane. Primul mesaj pe care l-a transmis a fost unul scurt: „Dumnezeu este bun”. Militarul a rămas ascuns aproximativ 50 de ore. Celălalt membru al echipajului, pilotul aeronavei, fusese recuperat la scurt timp după prăbușire.

Sute de militari americani au participat la operațiune

Operațiunea de salvare a implicat sute de militari și membri ai serviciilor de informații americane. Printre aceștia s-au aflat forțe pentru operațiuni speciale, inclusiv membri ai Delta Force și Navy SEAL Team Six. Înaintea operațiunii, CIA ar fi desfășurat și o campanie de inducere în eroare menită să determine autoritățile iraniene să caute în locurile greșite. Iranul oferise o recompensă pentru capturarea militarului.

Forțele americane au folosit inclusiv lovituri aeriene pentru a elibera drumul către zona în care se ascundea „Bravo”. Imagini declasificate prezentate în cadrul interviului arată pararescuemenii americani apropiindu-se de militarul rănit.

Newly declassified footage shows the rescue of two U.S. Air Force officers after their F-15E multirole fighter was shot down over Iran in April. The two pilots ejected and landed roughly five miles apart in mountainous terrain south of Isfahan as Iranian forces searched for… pic.twitter.com/yiUsNH9cXw — OSINTWarfare (@OSINTWarfare) September 14, 2026

Americanii și-au distrus propriile avioane în timpul retragerii

Operațiunea de salvare a avut însă și un episod neobișnuit. Două aeronave de transport MC-130J folosite pentru operațiuni speciale au fost avariate în timpul misiunii. Mai mult de 90 de militari din forțele speciale au rămas temporar blocați în zonă.

După ce aceștia au fost recuperați, armata americană a decis să distrugă cele două aeronave avariate pentru a împiedica ajungerea lor în mâinile Iranului. Ulterior, alte aeronave au fost trimise pentru evacuarea militarilor și a lui „Bravo”.

Pilotul nu a participat la interviu

Cei doi militari implicați în incident nu au fost identificați public de Pentagon, din motive de securitate. „Bravo” a acceptat să vorbească despre experiența sa, însă pilotul aeronavei a refuzat să participe la interviu.

Potrivit CNN, cei doi militari avuseseră inițial rezerve în privința apariției televizate, iar reprezentanți ai armatei se temeau că dezvăluirea unor detalii ar putea compromite informații clasificate despre operațiunea de salvare. Pentagonul a respins însă relatarea CNN potrivit căreia oficiali politici ar fi insistat ca interviul să aibă loc și a susținut că decizia de a participa le-a aparținut celor doi militari.