Tánczos Barna, despre vaccinarea oilor: „Să nu ne trezim că oprim boala, dar blocăm exporturile pentru doi ani”. Ce spune despre despăgubiri

Întrebat, în conferința de presă de miercuri, despre situația semnalată de ciobani, potrivit cărora actualele restricții împiedică exportul de animale vii, iar vaccinarea oilor ar putea aduce noi interdicții, Tánczos Barna a spus că îngrijorările acestora sunt justificate.

„Dacă mergem pe regulamentul actual, avem foarte multe interdicții de export în cazul vaccinării. Este și motivul pentru care ar trebui să avem o confirmare a disponibilității Comisiei Europene de a flexibiliza legislația în cazul vaccinării”, a declarat Tánczos Barna.

Ministrul interimar al Agriculturii a precizat că a ridicat această problemă în discuțiile purtate la nivel european. Potrivit acestuia, strategia Uniunii Europene pentru sectorul zootehnic începe să trateze vaccinarea drept o posibilă soluție, însă legislația referitoare la exporturi nu a fost încă adaptată acestei abordări.

„Problema este că legislația este încă în contradicție cu strategia”, a spus Tánczos Barna.

România cere flexibilizarea regulilor europene

România, împreună cu alte state membre, solicită urgentarea modificării legislației europene, astfel încât vaccinarea să nu conducă la blocarea pe termen lung a exporturilor, a precizat Tánczos Barna.

„Cerem urgentarea flexibilizării legislației conform strategiei deja aprobate la nivelul Comisiei acum o lună și ceva. Sunt schimbări la nivelul Uniunii, vor fi schimbări și în condițiile de export, dar trebuie să vedem prima dată flexibilitatea Comisiei de a modifica legislația, de a nu ne trezi în situația în care oprim boala, dar blocăm definitiv pe doi ani de zile exportul”, a declarat ministrul.

El a menționat că pregătirea planurilor privind vaccinarea, negocierile pentru flexibilizarea legislației și dialogul cu reprezentanții Comisiei Europene se desfășoară în paralel.

Tánczos Barna, despre despăgubirile pentru oile moarte

Întrebat când ar putea fi despăgubiți crescătorii care au pierdut animale, ministrul a explicat că procedura este gestionată de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), Ministerul Agriculturii nefiind implicat direct în acordarea acestor despăgubiri.

Tánczos Barna a precizat că există litigii privind intervențiile din 2024 și 2025, după ce unii fermieri au primit despăgubiri, iar alții nu. În cazurile ajunse în instanță, autoritățile nu mai pot interveni, a explicat acesta.

Ministrul a susținut însă că fermierii care au exploatațiile și evidențele în regulă ar trebui să primească rapid banii.

„Cel care are o exploatație bine îngrijită, are datele statistice corect ținute, are animalele intrate, ieșite, toate cum trebuie, trebuie să primească despăgubirea imediat”, a afirmat Tánczos Barna.

În schimb, ministrul a dat exemplul unei exploatații în care figurează oficial 500 de oi, dar pentru care sunt solicitate despăgubiri pentru 1.000 de animale, situație despre care a spus că „nu se poate trece cu vederea”.

Despăgubirile ar putea fi acordate direct din Fondul de rezervă al Guvernului

Oficialul a vorbit și despre măsuri pentru simplificarea și descentralizarea acordării despăgubirilor. Tánczos a dat exemplul proiectului de lege privind despăgubirile pentru crescătorii de porci, prin care a propus ca banii să poată fi alocați mai rapid din Fondul de rezervă al Guvernului, fără a mai fi necesară așteptarea unei rectificări bugetare.

Potrivit ministrului, proiectul a fost votat miercuri din nou de Senat, în urma reexaminării, și urmează să ajungă la Camera Deputaților.