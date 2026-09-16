Cristina Trăilă a ajuns la DNA Iași. Fosta oficială a Guvernului, urmărită penal în dosarul Fănel Bogos

Cristina Trăilă a ajuns miercuri la sediul Direcției Naționale Anticorupție (DNA) Iași și le-a spus jurnaliștilor, înainte de a intra, că audierea are loc la solicitarea sa.

„Nu m-au chemat. Eu am solicitat să vin la audieri. Este declarația mea, este solicitarea mea. Urmează să dau declarația și după aceea am să vă comunic și dumneavoastră”, a declarat Cristina Trăilă, potrivit Ziarului de Iași.

Procurorii DNA au dispus la sfârșitul lunii august urmărirea penală față de Cristina Trăilă, care ocupa la acel moment funcția de secretar general adjunct al Guvernului. Ea este cercetată pentru complicitate la folosirea influenței ori autorității în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite.

Ce acuzații îi aduc procurorii Cristinei Trăilă

Dosarul are legătură cu omul de afaceri Fănel Bogos și cu demersurile care ar fi fost făcute pentru schimbarea conducerii Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Vaslui.

Potrivit DNA, între 3 și 4 noiembrie 2025, Cristina Trăilă ar fi sprijinit demersurile lui Mihai Barbu, fost lider al PNL Vaslui, pentru exercitarea influenței asupra președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA).

Anchetatorii susțin că demersurile urmăreau înlocuirea directorului DSVSA Vaslui cu o persoană agreată de Fănel Bogos, omul de afaceri care administrează, prin compania Vanbet SRL, mai multe ferme avicole în județul Vaslui.

Miza ar fi fost obținerea unor avantaje pentru Fănel Bogos și societatea sa, printre care aprobarea unui dosar de despăgubire de aproximativ trei milioane de euro și diminuarea sau încetarea controalelor sanitar-veterinare la fermele companiei, arată datele din anchetă.

După ce DNA a anunțat urmărirea sa penală, Cristina Trăilă și-a dat demisia din funcția de secretar general adjunct al Guvernului.

Bolojan, despre întâlnirea cu Fănel Bogos

În dosar apare și întâlnirea dintre Ilie Bolojan și Fănel Bogos, intermediată de Mihai Barbu, fostul lider al PNL Vaslui. Premierul interimar a declarat, pe 28 august, că a procedat corect atunci când l-a primit pe omul de afaceri și că simplul fapt că un demnitar se întâlnește cu diferite persoane nu reprezintă o problemă, important fiind ce se întâmplă ulterior.

„Atunci când ești pe funcție publică te întâlnești cu zeci de oameni (…). Problema este ce se întâmplă după o astfel de întâlnire. După toate întâlnirile pe care le-am avut, dacă a fost o problemă pertinentă, am căutat să o rezolv, dacă au avut o propunere bună, am căutat să o promovez, dacă lucrurile nu mi s-au părut în regulă, dacă nu mi s-au părut chestiuni care sunt fezabile, nu le-am dat curs. Și asta s-a întâmplat și în această discuție”, a declarat Bolojan.

Premierul interimar a mai susținut că, în afara discuției cu Fănel Bogos, nu a existat nicio intervenție din partea sa în favoarea omului de afaceri.

„A venit un om în audiență, și-a spus păsurile, trebuia să avem un alt tip de discuție, am reținut ce mi-a spus, dar în afară de această discuție n-a fost nicio altă chestiune care să însemne că cineva ca să intre la mine a trebuit să dea bani sau că cineva a avut de suferit pentru că a intrat cineva la mine”, a afirmat Bolojan.

Ilie Bolojan a mai spus că nu a fost chemat la DNA în acest dosar și că, în opinia sa, nu există motive pentru a fi audiat de procurori.