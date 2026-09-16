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Ciucu, despre anticipate: Trebuie să le facem mai repede dacă le facem

Prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu susține că, pentru prima dată, oameni de la Cotroceni i-au spus că Nicușor Dan nu exclude alegerile anticipate. El crede că, dacă anticipatele trebuie organizate, acestea ar trebui să aibă loc cât mai repede.
Ciucu, despre anticipate: Trebuie să le facem mai repede dacă le facem
ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Cosmin Pirv
16 sept. 2026, 15:42, Politic
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„Președintele pentru prima dată nu exclude alegeri anticipate”, a spus Ciprian Ciucu la emisiunea „Ai aflat! Cu Ionuț Cristache”, de la Gândul. El spune că informația o are de la „oameni care lucrează și la Cotroceni, cu care mă întâlnesc în diferite contexte, la diferite evenimente, publice, evident”.

Prim-vicepreședintele PNL susține însă că, dacă alegerile anticipate trebuie organizate, acestea ar trebui să aibă loc cât mai repede.

„Nu exclude absolut deloc. Problema este că trebuie să le facem mai repede, dacă le facem, pentru că avem nevoie de buget. Eu, ca primar general, am nevoie de buget. Nu mai pot să stau așa. Până facem alegeri, până se declanșează alegerile, până se numește noul guvern, nu putem intra să începem anul viitor iar fără un guvern cu puteri depline. Avem nevoie rapid de acest lucru”, a mai spus Ciucu.

Ciucu: „Cred că se teme PSD”

El susține că PNL nu se teme de alegeri.

„Cine a dat jos guvernul este responsabil deopotrivă să numească un nou guvern. (…) Partidul Național Liberal nu se ferește de votul oamenilor. De ce să ne fie frică de democrație și de votul oamenilor?”, a mai spus Ciprian Ciucu.

Întrebat dacă PSD se teme de alegeri anticipate, Ciucu a răspuns afirmativ și a susținut că partidul ar sta mai prost decât indică sondajele publice.

„Cred că se teme PSD. Stă foarte prost. Mai prost decât scot ei sondaje. Mai prost. (…) Ceea ce știu este că în urmă cu trei luni de zile, după ce au dat jos Guvernul, PSD era sub PNL”, a afirmat Ciucu.

El a precizat însă că nu are date mai recente din sondaje pe care să le poată confirma.

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