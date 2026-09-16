Pompierii români și-au încheiat misiunea în Grecia. Peste 100 de pompieri au fost prezenți de la începutul lunii august

Potrivit IGSU, în perioada 1 august – 15 septembrie 2026, 120 de pompieri, în trei schimburi (fiecare schimb câte două săptămâni), au fost prezenți în apropierea Atenei, în localitatea Nea Makri.

Pregătiți să intervină în cazul incendiilor de vegetație

Modulul românesc a fost alături de pompierii greci, pregătiți să intervină în sprijinul comunităților amenințate de incendiile de vegetație.

Pe întreaga perioadă a misiunii, pompierii români au desfășurat activități de monitorizare și intervenție pentru limitarea și lichidarea incendiilor izbucnite pe teritoriul Greciei, în zonele stabilite de autoritățile elene.

Începând de luna trecută, Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU) din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (MAI), prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), a participat în Grecia cu un modul național specializat în stingerea incendiilor de pădure.

Programul, finanțat de UE

Misiunea a avut loc în cadrul programului de pre-poziționare organizat de Direcția Generală pentru Protecție Civilă Europeană și Operațiuni de Ajutor Umanitar (DG ECHO).

Programul de asistență a fost finanțat de Uniunea Europeană.

Acesta a fost conceput ca măsură de sprijin pentru comunitățile din Europa, grav afectate de incendiile devastatoare din anii anteriori.

Programul face parte din noua politică a UE pentru prevenirea și limitarea incendiilor de pădure în sudul Europei. În acest an, a reunit pe teritoriul Republicii Elene echipaje operative din România, Cehia, Franța și Moldova.