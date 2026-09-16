Facilități fiscale pentru angajatorii care susțin familiile. Companiile propun un Pact pentru Demografie

Inițiativa a fost lansată de Asociația Institutul Român pentru Îmbătrânire Activă, iar la prima întâlnire de lucru au participat reprezentanți ai BCR România, Merck România, Edenred România, AHK România și BNI România. Austrotherm România, Google România și Mega Image s-au alăturat, de asemenea, demersului, scrie Economedia.

Una dintre propunerile discutate este introducerea unui sistem prin care companiile care oferă beneficii pentru familii să poată fi identificate și certificate drept „Family-Friendly”. Un astfel de statut ar putea fi legat, în viitor, de acordarea unor facilități sau stimulente fiscale.

În prezent, unele dintre companiile participante oferă deja beneficii precum ajutoare financiare după nașterea unui copil, sprijin pentru fertilizare in vitro, beneficii pentru părinții adoptivi, program flexibil, servicii medicale pentru membrii familiei sau zile libere suplimentare pentru evenimente importante din viața copiilor.