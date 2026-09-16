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Facilități fiscale pentru angajatorii care susțin familiile. Companiile propun un Pact pentru Demografie

Mai multe companii și organizații de business au început să lucreze la un Pact pentru Demografie, Familie și Competitivitate Economică, care ar urma să includă propuneri pentru susținerea familiilor prin politicile angajatorilor și prin măsuri fiscale.
Facilități fiscale pentru angajatorii care susțin familiile. Companiile propun un Pact pentru Demografie
Sursa foto: Pexels
Alexandru Levin
16 sept. 2026, 11:46, Economic
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Inițiativa a fost lansată de Asociația Institutul Român pentru Îmbătrânire Activă, iar la prima întâlnire de lucru au participat reprezentanți ai BCR România, Merck România, Edenred România, AHK România și BNI România. Austrotherm România, Google România și Mega Image s-au alăturat, de asemenea, demersului, scrie Economedia.

Una dintre propunerile discutate este introducerea unui sistem prin care companiile care oferă beneficii pentru familii să poată fi identificate și certificate drept „Family-Friendly”. Un astfel de statut ar putea fi legat, în viitor, de acordarea unor facilități sau stimulente fiscale.

În prezent, unele dintre companiile participante oferă deja beneficii precum ajutoare financiare după nașterea unui copil, sprijin pentru fertilizare in vitro, beneficii pentru părinții adoptivi, program flexibil, servicii medicale pentru membrii familiei sau zile libere suplimentare pentru evenimente importante din viața copiilor.

Ce beneficii ar putea fi încurajate fiscal

Participanții discută inclusiv despre modificarea modului în care sunt tratate fiscal anumite beneficii acordate de angajatori pentru copii și familie.

Printre domeniile vizate se numără asigurările, educația, alimentația, vacanțele și cheltuielile pentru copii. Ideea este ca astfel de beneficii să poată fi stimulate prin instrumente fiscale și să devină mai atractive pentru angajatori.

Oussama Jabri, managerul general al Merck România, a susținut că sprijinul acordat familiilor nu ar trebui să se limiteze la ajutoare financiare și că trebuie analizat inclusiv tratamentul fiscal al beneficiilor oferite angajaților.

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