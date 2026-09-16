Aeroportul Otopeni își modernizează saloanele Business. Două spații Premium, scoase la licitație

Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) a anunțat miercuri lansarea licitației pentru închirierea și modernizarea celor două saloane Business Premium de la Aeroportul Otopeni.

Unul dintre lounge-uri este amplasat în zona Schengen a terminalului Plecări, iar celălalt în zona non-Schengen, cele două având o suprafață totală de 608,80 metri pătrați.

Companiile interesate pot depune oferte pentru unul dintre cele două spații sau pentru ambele. Contractele vor avea o durată de 10 ani, perioadă în care viitorii operatori vor putea face investiții pentru modernizarea saloanelor, considerate de CNAB drept „spațiile comerciale cu cel mai mare potențial de dezvoltare din sectorul aeroportuar din România”.

Licitația, organizată la Bursa Română de Mărfuri

Procedura de atribuire se va desfășura prin Bursa Română de Mărfuri, iar companiile interesate vor putea vizita spațiile înainte de depunerea ofertelor.

Potrivit CNAB, licitația face parte dintr-un program mai amplu de modernizare a serviciilor comerciale oferite pe Aeroportul Henri Coandă.

„Această licitație este parte integrantă a unui program amplu de modernizare a ofertei comerciale a Aeroportului Henri Coandă. Ne dorim ca fiecare Business Lounge să ofere pasagerilor o experiență distinctă, prin servicii de nivel superior și facilități adaptate celor mai moderne criterii de calitate”, a declarat Bogdan Mîndrescu, directorul general al Companiei Naționale Aeroporturi București.

Peste 17 milioane de pasageri au trecut prin aeroport în 2025

Aeroportul Henri Coandă concentrează peste 70% din traficul de pasageri din România. Conform datelor CNAB, în 2025, prin aeroport au trecut peste 17 milioane de pasageri, iar în primele opt luni din 2026, alți 11,2 milioane.

În prezent, aeroportul are conexiuni cu 156 de aeroporturi din lume. Printre destinațiile cu cel mai mare număr de pasageri se numără Londra, Istanbul, Roma, Paris, Viena, Amsterdam, Madrid, Milano și Bruxelles.