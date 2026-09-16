Marea Britanie, din nou sub presiunea scumpirilor. Inflația a ajuns la 3,1% în august

Creșterea vine pe fondul presiunilor exercitate de carburanți și de produsele electronice, acestea din urmă fiind afectate inclusiv de deficitul de cipuri asociat cererii generate de boom-ul inteligenței artificiale.

Rata inflației se menține astfel cu mult peste ținta de 2% urmărită de Banca Angliei, transmite publicația The Independent.

Inflația a crescut de la 2,9% la 3,1%

În iulie, rata anuală a inflației se situa la 2,9%, cel mai ridicat nivel din precedentele patru luni. Creșterea fusese asociată inclusiv cu scumpirea energiei în contextul conflictului din Orientul Mijlociu.

Economiștii avertizaseră înaintea publicării noilor date că presiunile asupra costului vieții ar putea continua în august, pe fondul prețurilor mai mari la carburanți și electronice.

Produsele electronice sunt afectate, potrivit analiștilor, de deficitul de cipuri și de cererea ridicată generată de dezvoltarea accelerată a inteligenței artificiale.

Carburanții s-au scumpit puternic

Andrew Goodwin, economist la Oxford Economics, anticipase o contribuție importantă a benzinei și motorinei la evoluția inflației.

Datele săptămânale ale Departamentului britanic pentru Securitate Energetică și Net Zero indicau o creștere de aproximativ 7% a prețurilor carburanților între iulie și august.

Oxford Economics estima că această evoluție ar putea adăuga aproximativ 0,2 puncte procentuale ratei inflației măsurate prin indicele prețurilor de consum.

Și transportul aerian ar putea fi unul dintre factorii care au pus presiune asupra prețurilor. Analiștii anticipau o revenire a tarifelor biletelor de avion în august, după nivelurile mai reduse din iulie. Creșterea costului combustibilului pentru aviație ar fi contribuit, la rândul său, la majorarea tarifelor.

Inflația rămâne peste ținta Băncii Angliei

Nivelul de 3,1% raportat pentru august plasează inflația cu 1,1 puncte procentuale peste ținta de 2% a Băncii Angliei.

Evoluția este relevantă pentru politica monetară britanică, întrucât dinamica prețurilor reprezintă unul dintre indicatorii centrali urmăriți de banca centrală.

Noile cifre confirmă, în același timp, continuarea accelerării inflației după nivelul de 2,9% înregistrat în iulie.

Datele disponibile în această etapă indică astfel o combinație de presiuni asupra costului vieții, de la carburanți și transport până la produse electronice. În cazul acestora din urmă, cererea uriașă de cipuri provocată de dezvoltarea infrastructurii pentru inteligența artificială adaugă o nouă componentă ecuației inflaționiste.