Miliardarii din umbra inteligenței artificiale. Cum au ajuns șinele și microburghiele afaceri de aur

Printre marii beneficiari ai boom-ului AI se numără producători de șine pentru servere, microburghie, componente ceramice sau sisteme de răcire, relatează publicația Bloomberg.

De la accesorii pentru mobilă la o avere de 19,4 miliarde de dolari

Unul dintre cele mai spectaculoase exemple este compania taiwaneză King Slide Works. Înființată în 1986, aceasta producea inițial mânere și sisteme de glisare pentru mobilier, înainte să intre, la începutul anilor 2000, pe piața componentelor pentru servere.

Astăzi, șinele sale permit instalarea și extragerea serverelor grele din rack-uri, o operațiune esențială în centrele de date care susțin dezvoltarea inteligenței artificiale.

Fondatorul King Slide, Lin Tsung-chi, ajuns la peste 80 de ani, avea la sfârșitul lunii august o avere estimată de Bloomberg la 19,4 miliarde de dolari.

Capitalizarea companiei a crescut cu peste 3.000% în mai puțin de patru ani, ajungând la aproximativ 43 de miliarde de dolari. King Slide ar controla în prezent peste 70% din piața șinelor destinate serverelor AI din segmentul premium.

Microburghiele care au produs o avere de 12 miliarde de dolari

Un alt câștigător neașteptat vine din China. Guangdong Dtech Technology produce microburghie folosite pentru realizarea orificiilor extrem de mici din plăcile cu circuite imprimate ale serverelor AI.

Pe măsură ce serverele devin mai performante, plăcile sunt tot mai complexe, iar cererea pentru asemenea instrumente de mare precizie crește.

Compania a devenit cel mai mare producător mondial de microburghie pentru PCB în funcție de volumul vânzărilor, potrivit estimărilor citate de Bloomberg. Ascensiunea sa i-a adus fondatorului Wang Xin o avere estimată la 12 miliarde de dolari.

Peste 62 de miliarde de dolari pentru marii acționari

Fenomenul se extinde mult dincolo de aceste două companii. Printre beneficiarii boom-ului infrastructurii AI se găsesc producători de valve pentru sisteme de vid, ceramică avansată, componente pentru răcirea procesoarelor și conectori pentru servere.

Bloomberg a identificat cel puțin șapte companii din China, Taiwan, Elveția și alte piețe care au ajuns să domine nișe importante ale lanțului de aprovizionare AI. Creșterea lor a generat, cumulat, peste 62 de miliarde de dolari în avere suplimentară pentru principalii acționari.

Fenomenul amintește de strategia „lopeților și târnăcoapelor” din timpul goanei după aur: indiferent cine câștigă cursa tehnologică, companiile care furnizează infrastructura indispensabilă pot profita de investițiile masive.

Boom-ul nu este însă garantat la nesfârșit. Ritmul extrem de rapid al dezvoltării AI obligă furnizorii să lanseze permanent componente noi, iar eventualele probleme ale investițiilor globale în centre de date ar putea afecta această industrie.

Pentru moment însă, inteligența artificială demonstrează că poate transforma chiar și cele mai discrete componente industriale în afaceri de zeci de miliarde de dolari.