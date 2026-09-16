Putin prezintă alegerile parlamentare din Rusia drept un barometru al sprijinului pentru război și îi îndeamnă pe ruși să voteze

Rusia va organiza, începând de vineri, alegeri parlamentare pe parcursul a trei zile, pentru desemnarea celor 450 de membri ai Dumei de Stat, camera inferioară a parlamentului, potrivit Reuters.

Duma a aprobat în mod constant inițiativele Kremlinului.

Este primul scrutin parlamentar organizat după declanșarea invaziei pe scară largă a Ucrainei, în februarie 2022.

Este primul scrutin parlamentar de la declanșarea invaziei pe scară largă a Ucrainei, în februarie 2022. Alegerile au loc într-un moment în care sondajele arată o îngrijorare tot mai mare în rândul unor ruși față de efectele războiului, pe fondul problemelor economice. Majoritatea candidaților care se opun războiului au fost excluși de pe buletinele de vot.

Sistemul politic este strict controlat, iar partidul de guvernământ Rusia Unită, susținut de Putin, este așteptat să își păstreze poziția dominantă.

Putin leagă participarea la vot de sprijinul pentru război

Într-un discurs televizat adresat națiunii înaintea scrutinului, Putin a făcut referire la războiul din Ucraina și la teritoriile ucrainene aflate sub controlul Rusiei, afirmând că participarea la vot va contribui la obținerea victoriei Rusiei și va demonstra hotărârea țării în fața presiunilor externe.

„Alegerea și voința dumneavoastră vor demonstra încă o dată că milioane de oameni sunt alături de soldații noștri, că suntem un popor unit de valori comune, de memoria istorică și de dragostea pentru patrie și că nimeni nu va reuși să ne dezbine sau să ne intimideze ori să ne submineze statalitatea și sistemul socio-politic”, a declarat Putin.

El a afirmat că votul va constitui un răspuns colectiv față de cei care urmăresc să slăbească Rusia, să-i împiedice dezvoltarea și să o priveze de suveranitate și de dreptul de a-și decide singură viitorul.