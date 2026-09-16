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Siegfried Mureșan laudă propunerea istorică a Ursulei von der Leyen de a invita Canada să devină membru asociat al UE

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat miercuri, în plenul Parlamentului European de la Strasbourg, că Uniunea Europeană dorește ca Canada să devină primul său „membru asociat”. Inițiativa este „un pas istoric”, spune europarlamentarul român Siegfried Mureșan.
Siegfried Mureșan laudă propunerea istorică a Ursulei von der Leyen de a invita Canada să devină membru asociat al UE
Laura Buciu
16 sept. 2026, 11:19, Politic
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Anunțul a fost făcut în cadrul discursului Ursulei von der Leyen privind Starea Uniunii Europene, iar premierul canadian Mark Carney a fost prezent în Parlamentul European. Propunerea marchează o nouă etapă în relațiile dintre Bruxelles și Ottawa.

Europarlamentarul român Siegfried Mureșan a salutat anunțul într-o postare pe Facebook și l-a calificat drept „un pas istoric” și „un semnal politic puternic”.

Potrivit acestuia, Uniunea Europeană și Canada împărtășesc valori și interese strategice comune, iar o cooperare mai strânsă ar putea consolida relațiile economice și de securitate dintre cele două părți.

O apropiere strategică între UE și Canada

Propunerea lui von der Leyen vine în contextul intensificării relațiilor dintre Uniunea Europeană și Canada. Înaintea discursului SOTEU, Comisia Europeană sublinia că Ottawa este considerată un partener strategic important și că cele două părți își propun să extindă cooperarea.

Premierul canadian Mark Carney a susținut în ultimele zile o apropiere mai strânsă de Uniunea Europeană, vorbind despre construirea unei alianțe speciale cu blocul comunitar.

Ursula von der Leyen a prezentat propunerea privind statutul de membru asociat drept parte a unei relații mai ample cu Canada.

Anunțul a fost primit cu aplauze în Parlamentul European.

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