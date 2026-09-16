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20 de militari români ar urma să meargă în Franța și Marea Britanie. Scandal în Parlament la comisia pentru apărare

Comisia pentru apărare a aprobat miercuri trimiterea a până la 20 de militari din România în comandamentul organizat în sprijinul Ucrainei. Acesta urmează să aibă loc în Franța și Marea Britanie. Propunerea merge către adoptare în plenul camerelor reunite ale Parlamentului.
20 de militari români ar urma să meargă în Franța și Marea Britanie. Scandal în Parlament la comisia pentru apărare
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Coralia Frigea
16 sept. 2026, 11:11, Politic
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Comisia pentru apărare din Parlament a aprobat trimiterea a 20 de militari din Armata României în Comandamentul pentru sprijinul Ucrainei. Militarii vor fi dislocați în Franța și Marea Britanie și vor desfășura activități logistice.

A fost scandal în comisia de specialitate. Parlamentarii și-au adresat injurii, iar nemulțumirile au pornit de la procedură. Dan Tanasă, deputat AUR, nu a fost de acord cu numărul de două întrebări alocate fiecărui participant.

„Urmează să băgați România într-un conflict cu Federația Rusă. Haideți să stăm șase ore aici. Unde vă grăbiți? Puneți 400 de întrebări”, a declarat deputatul AUR în comisie.

Bogdan Rodeanu, vicepreședintele USR al comisiei, l-a contrat pe deputatul din opoziție.

Proiectul a primit aprobarea comisiei și urmează să intre la vot în următorul plen reunit al Camerei Deputaților și Senatului.

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