20 de militari români ar urma să meargă în Franța și Marea Britanie. Scandal în Parlament la comisia pentru apărare

Comisia pentru apărare din Parlament a aprobat trimiterea a 20 de militari din Armata României în Comandamentul pentru sprijinul Ucrainei. Militarii vor fi dislocați în Franța și Marea Britanie și vor desfășura activități logistice.

A fost scandal în comisia de specialitate. Parlamentarii și-au adresat injurii, iar nemulțumirile au pornit de la procedură. Dan Tanasă, deputat AUR, nu a fost de acord cu numărul de două întrebări alocate fiecărui participant.

„Urmează să băgați România într-un conflict cu Federația Rusă. Haideți să stăm șase ore aici. Unde vă grăbiți? Puneți 400 de întrebări”, a declarat deputatul AUR în comisie.

Bogdan Rodeanu, vicepreședintele USR al comisiei, l-a contrat pe deputatul din opoziție.

Proiectul a primit aprobarea comisiei și urmează să intre la vot în următorul plen reunit al Camerei Deputaților și Senatului.