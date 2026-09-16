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George Simion, despre manifestațiile ciobanilor: E rău să participi la proteste?

George Simion a reacționat miercuri, în Parlament, după violențele de la protestele ciobanilor. În mulțimea de protestatari au fost și membri AUR. La manifestație erau așteptați fermierii, nemulțumiți de situația din agricultură, însă s-au infiltrat în mulțime și alți protestatari, care au devenit violenți.
George Simion, despre manifestațiile ciobanilor: E rău să participi la proteste?
ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Coralia Frigea
16 sept. 2026, 11:46, Politic
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George Simion, președintele AUR, a reacționat miercuri, 16 septembrie, după protestele violente din Piața Victoriei. Cu o zi înainte, ciobanii erau așteptați să protesteze împotriva creșterii prețurilor carburanților și a limitărilor de exporturi impuse de executiv în contextul epidemiei de variolă.

Liderul partidului din opoziție spune că protestatarii AUR au fost pașnici și nu ei ar fi instigat la violențele din centrul Capitalei.

„Nu e normal să participe omul la proteste? Păi și ce treabă au parlamentarii AUR acolo? Au fost foarte mulți parlamentari care au urcat acolo. Dumneavoastră încercați să culpabilizați participanții pașnici, printre care și parlamentari, membri și susținători AUR, pentru că nu s-au ascuns, și să-i asociați cu niște lucruri care trebuie cercetate penal”, a declarat Simion în Parlament.

Simion: „E rău să participi la proteste, ce ați vrea? Să nu mai participe?”

Președintele AUR le ia apărarea și membrilor partidului care au fost prezenți. Gianina Șerban, deputată AUR, a încercat să intre printre protestatari, însă forțele de ordine nu i-au permis accesul.

Întrebat despre violențele la care au fost martori protestatarii din Piața Victoriei, George Simion a răspuns: „E rău să participi la proteste, ce ați vrea? Să nu mai participe?”.

În urma protestelor de marți, 15 septembrie, din fața Guvernului, 47 de manifestanți au fost duși la secția de poliție, iar 10 jandarmi au fost răniți și au avut nevoie de îngrijiri medicale.

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