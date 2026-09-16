Victor Negrescu, pentru MEDIAFAX, după planul Ursulei von der Leyen de a limita social media pentru copii: „Conținutul pentru tineri nu trebuie să fie același ca pentru adulți”

Întrebat de MEDIAFAX cum se poziționează PSD, dar și familia sa politică europeană, față de interzicerea rețelelor sociale pentru copiii sub 13 ani și introducerea unor restricții suplimentare până la 15 ani, Victor Negrescu a susținut că este nevoie de o soluție care să protejeze minorii fără a le bloca dezvoltarea competențelor digitale.

„Noi credem că trebuie să existe un dialog real cu asociațiile de părinți, dar și cu tinerii, să găsim o manieră echilibrată în a oferi tinerilor oportunitatea de a dezvolta competențe digitale, fără însă să fie expuși dezinformării sau unor fluxuri de informații care să îi afecteze în dezvoltarea intelectuală, personală, educațională și, în viitor, profesională”, a declarat Victor Negrescu.

Negrescu: „Discuția despre limitarea accesului trebuie să aibă loc”

„Cred că discuția despre limitarea accesului este o discuție care trebuie să aibă loc”, a spus Negrescu.

El a făcut trimitere și la discursul privind Starea Uniunii susținut miercuri de Ursula von der Leyen, afirmând că o parte dintre măsurile anunțate de șefa Comisiei trebuie transpuse efectiv în practică.

„Am remarcat și în discursul președintei Comisiei Europene încă o serie de mențiuni care cred că trebuie implementate”, a declarat vicepreședintele Parlamentului European.

Ursula von der Leyen vrea interdicție sub 13 ani și conturi supravegheate până la 15 ani

Ursula von der Leyen a anunțat miercuri, în discursul privind Starea Uniunii susținut în Parlamentul European de la Strasbourg, noi restricții la nivelul UE pentru accesul copiilor la social media și alte servicii digitale.

Potrivit planului prezentat de șefa Comisiei, copiii sub 13 ani nu ar urma să aibă acces la rețele sociale și la anumite servicii online considerate riscante. Pentru adolescenții de 13 și 14 ani, Bruxelles-ul propune o formă de „mini-conturi” sau conturi introductive controlate de părinți ori tutori, care ar putea include limite privind timpul petrecut pe platforme și funcțiile disponibile. Planul vizează, între altele, rețele sociale, platforme video, jocuri online și anumite servicii bazate pe inteligență artificială.

Măsurile fac parte din viitorul EU Kids Act, pe care Comisia Europeană urmează să îl detalieze. Noile reguli nu sunt, în acest moment, o interdicție deja aplicabilă în statele membre, ci o inițiativă europeană care va trebui să parcurgă procesul legislativ al UE.

„Conținutul pentru tineri nu trebuie să fie același ca pentru adulți”

Victor Negrescu spune că responsabilitatea nu trebuie plasată exclusiv asupra părinților sau copiilor, ci și asupra companiilor care operează platformele.

„Cred că trebuie să avem conținut adaptat pentru tineri, care nu trebuie să fie același ca pentru adulți. Cred că platformele trebuie să protejeze minorii în mod special”, a afirmat europarlamentarul.

El a pledat inclusiv pentru existența unor spații și forme de conținut dedicate educației și pentru un dialog mai amplu cu dezvoltatorii sistemelor de inteligență artificială.

„Cred că trebuie să discutăm mai mult cu platformele de inteligență artificială, tocmai pentru a ne asigura că tinerii primesc o informație corectă”, a spus Negrescu.

Actualul Digital Services Act obligă deja platformele accesibile minorilor să asigure un nivel ridicat de protecție a vieții private, a siguranței și securității acestora. Comisia Europeană a publicat și orientări care vizează inclusiv designul care creează dependență, recomandările de conținut, contactul cu persoane necunoscute și verificarea vârstei.

Social-democrații susțin „calibrarea accesului”

Negrescu a atras atenția și asupra diferențelor de competențe digitale dintre copii, susținând că simplul acces la tehnologie nu înseamnă automat că aceasta este utilizată în mod corect.

„Trebuie să combatem inegalitățile existente, nu doar prin prisma folosirii tehnologiilor, ci mai ales prin prisma folosirii adecvate a tehnologiilor. Pentru că, dacă nu ai competențele necesare, nu ai abilitățile necesare, aceste instrumente pot fi folosite în direcția greșită”, a spus acesta.

Potrivit lui Negrescu, direcția susținută de familia social-democrată europeană este una de „calibrare a accesului”, combinată cu dezvoltarea oportunităților educaționale pentru copii și adolescenți.

„O anumită formă de calibrare a accesului și crearea de oportunități pe zona educațională – această direcție este susținută de familia social-democrată din Parlamentul European”, a declarat Victor Negrescu.