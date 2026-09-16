Victor Negrescu, despre protestul fermierilor: Protestele sunt normale, însă violențele nu au ce căuta

Negrescu a susținut că România trebuie să insiste la nivel european pentru resurse financiare consistente pentru agricultură, politica de coeziune și componenta socială, în contextul negocierilor pentru viitorul buget multianual al UE.

„Ieri am avut un protest al fermierilor care au așteptări legitime și nemulțumiri reale. Unele dintre aceste nemulțumiri privesc inclusiv modul în care executivul de la București se raportează la temele europene. Totodată, din păcate, acest protest a degenerat”, a spus Victor Negrescu.

Europarlamentarul a condamnat violențele din timpul manifestației și a cerut autorităților să fie proactive în dialogul cu fermierii.

„Protestele sunt normale, însă violențele nu au ce căuta. De aceea mă aștept din partea guvernanților, în primul rând, să fie proactivi, pe de-o parte în a merge către fermieri, în a discuta cu aceștia și a veni cu soluții concrete”, a declarat Negrescu.

El a afirmat că autoritățile trebuie să combată și dezinformarea care circulă în spațiul public și să aibă un „răspuns ferm” față de cei care, potrivit acestuia, manipulează cetățenii sau incită la violență.

Negrescu a legat situația de necesitatea formării unui nou guvern, afirmând că protestele de marți reprezintă „un motiv în plus” pentru ca România să aibă rapid un nou executiv.

„Dacă statul român și guvernul nu sunt capabili să gestioneze un protest al câtorva sute de persoane, imaginați-vă ce s-ar întâmpla dacă am avea un protest mai amplu, în contextul nemulțumirii reale care există la nivelul populației din România”, a spus europarlamentarul.

Victor Negrescu a făcut apel și la formațiunile politice pro-europene să depășească disputele politice și să găsească formule de colaborare în contextul creșterii formațiunilor extremiste.

Protestul crescătorilor de animale continuă miercuri în Piața Victoriei, după confruntările de marți cu jandarmii.