Poliția Capitalei face verificări după agresarea a doi jurnaliști de la Realitatea la protestul din Piața Victoriei

Polițiștii s-au sesizat din oficiu și fac demersuri pentru identificarea persoanelor bănuite de comiterea faptei.

„Precizăm faptul că în acest moment se fac demersuri pentru depistarea persoanelor bănuite de comiterea faptei și conducerea acestora la sediul unei subunități de poliție”, a transmis Poliția Capitalei.

Polițiștii susțin că forțele de ordine sunt prezente în teren pentru protejarea tuturor persoanelor aflate în zona manifestației, inclusiv a reprezentanților mass-media, și pentru asigurarea unui climat de siguranță.

Conform sursei citate, peste 30 de persoane au fost duse la sediile unor subunități de poliție, pentru verificări și dispunerea măsurilor legale.

Un protest al fermierilor și crescătorilor de animale din Piața Victoriei a degenerat marți în violențe, după ce o parte dintre manifestanți au forțat dispozitivul de ordine și au rupt gardurile de protecție.

Jandarmii au folosit gaze iritant-lacrimogene pentru a opri înaintarea protestatarilor și au intervenit pentru extragerea persoanelor considerate agresive.

24 de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, patru dintre ele, inclusiv un jandarm fiind duse la spital.

Manifestanții au aruncat cu pietre, sticle și alte obiecte, iar o autospecială a Jandarmeriei a fost vandalizată.