Atenționare MAE: Transportul aerian din Belgia va fi perturbat de greva controlorilor de trafic de pe Aeroportul Charleroi

„Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Regatul Belgiei că, în perioada 16 septembrie – 10 octombrie 2026, în intervalul orar 22:00–08:00, sunt anunțate greve nocturne ale controlorilor de trafic aerian care își desfășoară activitatea pe Aeroportul Charleroi” a transmis Ministerul.

Cetățenii români care au programate curse de pe sau spre Aeroportul Charleroi sunt sfătuiți să verifice starea zborurilor direct la companiile aeriene operatoare și să monitorizeze permanent eventualele modificări ale orarului de călătorie.

De asemenea, cetățenii români afectați de perturbările traficului aerian pot solicita asistență consulară la sediul Ambasadei României la Bruxelles (+32 (0) 2 347 5338, +32 (0) 2 344 1658 și +32 (0) 2 343 693).

Pentru situații dificile, speciale sau de urgență, românii pot apela și numărul de telefon de permanență al Ambasadei (+32 (0) 497 428 663).

Ministerul le mai recomandă cetățenilor români să consulte informațiile oficiale de călătorie și să folosească aplicația „Călătorește informat”, care oferă alerte și recomandări pentru deplasările în străinătate.