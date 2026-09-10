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Italia, paralizată vineri şi duminică de o grevă în sectorul traficului aerian. Atenționare de călătorie emisă de MAE

Vineri, 11 septembrie, și duminică, 13 septembrie, în Italia vor fi organizate greve la nivel naţional care vor perturba traficul aerian. Cetățenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Italia sunt informați că sunt posibile întârzieri sau anulări ale curselor aeriene.
Italia, paralizată vineri şi duminică de o grevă în sectorul traficului aerian. Atenționare de călătorie emisă de MAE
Aeroport din Italia, imagine cu scop ilustrativ. Sursa: Hepta
Diana Nunuț
10 sept. 2026, 15:19, Social
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Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Italia că în zilele de vineri și duminică – 11 septembrie și, respectiv 13 septembrie 2026 – vor fi organizate greve la nivel național.

În acest sens, în intervalul orar 00:00-23:59, traficul aerian ar putea fi perturbat.

Potrivit MAE, în acest context, va fi afectată activitatea personalului de zbor al companiilor aeriene, cât şi prestarea serviciilor de handling la sol în aeroporturi pe întreg teritoriul Italiei, fiind posibile întârzieri sau anulări ale curselor aeriene.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Roma: +39 06 835 233 44; +39 06 835 233 52; +39 06 835 233 58; +39 06 835 233 56; +39 06 835 233 69; +39 06 835 233 71; +39 06 835 233 74. Aceste apeluri vor fi redirecționate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă.

În plus, MAE informează cetăţenii români că au la dispoziţie şi următoarele linii telefonice de urgenţă în funcţie de regiune, dacă se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă:

  • Consulatul General al României la Roma: +39 345.147.3935;
  • Consulatul General al României la Milano: +39 366.108.1444;
  • Consulatul General al României la Bologna: +39 324.803.5171;
  • Consulatul General al României la Torino: +39 338. 756 .8134;
  • Consulatul General al României la Trieste:  +39 340.882.1688;
  • Consulatul General al României la Bari: +39 334.604.2299;
  • Consulatul României la Catania: +39 320.965.3137.

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