„Manifestările rasiste de pe stadioane trebuie sancționate”: Nicolae Păun, apel către autorități după meciul Rapid-Dinamo

Potrivit lui Nicolae Păun, deși a sesizat toate autoritățile competente cu privire la aceste acțiuni de pe stadioane și împrejurimile lor, cei responsabili „tac complice”.

„Prin urmare, astăzi am susținut o Declarație Politică în Parlamentul României, unde am cerut conducerii instituțiilor sesizate să răspundă cu celeritate plângerilor privind manifestările rasiste la adresa romilor”, a scris el pe Facebook.

Campanii anti rasism pe stadioane

De asemenea, anunță demararea pe stadioane a acțiunii de combatere a rasismului anti-rom. Aceasta este o campanie pe care Asociația Partida Romilor Pro-Europa o desfășoară împreună cu Liga Profesionistă de Fotbal.

Potrivit declarației sale susținute în Parlament, „tăcerea instituțiilor nu este neutralitate. Tăcerea încurajează repetarea acestor fapte”, iar „problema nu se oprește la porțile stadionului”.

„Pe peretele unui bloc de pe Bulevardul Constantin Brâncoveanu din București a fost scris un mesaj care conține expresia rasistă «boală pe țigani», alături de însemne aparent asociate rivalităților dintre suporterii echipelor de fotbal. Acest mesaj este văzut de copii, de familii și de cetățeni români de etnie romă. El arată că ura tolerată pe stadion ajunge pe străzi, pe blocuri și în comunitățile noastre”, se arată în document.

„Nu discutăm doar despre vandalism”

În acest context, „nu discutăm doar despre vandalism. Discutăm despre exprimarea publică a urii împotriva unei întregi minorități”, afirmă Păun.

Apel către instituții

Deputatul face apel către CNCD pentru analizarea și sancționarea manifestările discriminatorii sesizate.

El cere Ministerul Justiției „să evalueze modul în care este aplicată legislația privind antițigănismul și să propună măsurile necesare pentru eliminarea lacunelor existente”.

Cere Ministerul Afacerilor Interne și structurile din subordinea sa să identifice autorii, să documenteze corect caracterul rasist al faptelor și să intervină prompt, atât pe stadioane, cât și în spațiul public.

De asemenea, cere autorităților locale să îndepărteze imediat inscripțiile rasiste și să sesizeze organele competente. Ștergerea unui mesaj nu este însă suficientă dacă autorul nu este identificat, iar fapta nu produce nicio consecință.

El anunță că va solicita organizarea unei audieri parlamentare privind aplicarea Legii nr. 2/2021. Acestă lege „definește antițigănismul și incriminează promovarea publică a ideilor, doctrinelor, materialelor și simbolurilor antițigăniste”, mai precizează Nicolae Păun.