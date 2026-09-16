OMS observă semne încurajatoare în lupta împotriva Ebola în Congo

Directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a declarat că transmiterea virusului este în scădere. „Începem acum să vedem semne încurajatoare că ne extindem în zonele cele mai afectate ale provinciei Ituri. Transmiterea este în scădere”, a declarat șeful OMS reporterilor la sediul agenției din Geneva, relatează AP.

Kivu de Sud din Congo, a spus el, nu a raportat niciun caz nou din luna mai.

„Dar să nu vă înșelați, epidemia continuă să crească și să ucidă”, a spus Tedros. El a precizat că au fost raportate peste 7.200 de cazuri și peste 3.500 de decese în șapte provincii.

Un optimism rezervat

În Kivu de Nord, „cazurile cresc rapid”, a declarat Tedros: Numărul cazurilor săptămânale aproape s-a dublat în ultimele două săptămâni, de la aproximativ 100 la peste 200. „Zona este atât de vastă încât este greu să vorbim despre o singură epidemie. Sunt multe focare în multe locuri.”

Maria Van Kerkhove, directoarea OMS pentru gestionarea epidemiilor și pandemiilor, a declarat: „Putem fi oarecum optimiști în ceea ce privește ceea ce se întâmplă, dar cred că trebuie să fim realiști în ceea ce privește drumul care ne așteaptă. Analizarea tendințelor necesită timp.”

Săptămâna trecută, oficialii din Congo au declarat că focarul cu cea mai rapidă creștere înregistrată vreodată în lume s-a răspândit acum în șapte provincii din țara africană.