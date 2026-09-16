SUA recunosc pentru prima dată că au desfășurat arme în spațiu, dar nu spun de ce fel

„Am desfășurat arme de control spațial pe orbită, capabile să apere forțele comune împotriva acțiunilor ostile ale adversarilor”, a declarat Meink luni, la conferința Air, Space & Cyber a Air and Space Forces Association, relatează AP

Acesta nu a oferit detalii despre aceste arme și nu a precizat ce tip de sisteme sunt, cum funcționează sau dacă pot lovi alte obiecte aflate în spațiu ori ținte de la sol.

Chiar și așa, declarația marchează o schimbare importantă în discursul public al Washingtonului, care a avertizat în ultimii ani asupra dezvoltării unor arme spațiale de către Rusia și China.

SUA și Rusia, în centrul cursei pentru spațiu

În urmă cu doi ani, Statele Unite au avertizat că Rusia dezvoltă o nouă armă antisatelit cu potențial nuclear. Casa Albă a transmis la acel moment că amenințarea nu era iminentă.

Temerile legate de armele spațiale au crescut pe fondul dependenței tot mai mari a infrastructurii militare și civile de sateliți. Comunicațiile, navigația, serviciile de informații și numeroase operațiuni militare depind de sistemele aflate pe orbită.

Statele Unite au demonstrat deja că pot distruge sateliți de la sol. Noua declarație a lui Meink indică însă existența unor sisteme americane amplasate chiar în spațiu.

Trump vrea arme și interceptoare pe orbită

Anunțul vine într-un moment în care administrația Donald Trump acordă o atenție tot mai mare militarizării spațiului.

În primul său mandat, Trump a creat, în 2019, Space Force, a șasea ramură a armatei americane.

În al doilea mandat, președintele a anunțat proiectul „Golden Dome”, un sistem extins de apărare antirachetă care include planuri pentru amplasarea unor arme în spațiu.

Trump a spus că sistemul ar trebui să fie complet operațional înainte de încheierea mandatului său, în ianuarie 2029.

Proiectul prevede și interceptoare spațiale capabile să doboare rachete, inclusiv unele lansate din spațiu.

Pentru componenta spațială a „Golden Dome”, Biroul pentru Buget al Congresului american estimează costuri de până la 542 de miliarde de dolari în următorii 20 de ani.

Un tratat vechi, într-o cursă militară nouă

Discuția despre armele din spațiu a revenit în centrul atenției internaționale după ce administrația Biden a anunțat, în 2024, că Rusia dezvoltă o armă nucleară spațială.

Potrivit informațiilor prezentate atunci de Washington, sistemul ar putea rămâne pe orbită perioade lungi și ar putea distruge sateliți printr-o explozie.

În aprilie 2024, Rusia a respins prin veto o rezoluție americano-japoneză în Consiliul de Securitate al ONU care cerea statelor să nu dezvolte sau să amplaseze arme nucleare ori alte arme de distrugere în masă în spațiu.

Ce prevede Tratatul privind spațiul cosmic din 1967

Moscova a calificat inițiativa drept ipocrită și a susținut, la rândul său, o rezoluție care ar fi interzis toate armele în spațiu „pentru totdeauna”. Propunerea Rusiei nu a fost adoptată.

Cadrul juridic principal în acest domeniu este Tratatul privind spațiul cosmic din 1967, semnat inclusiv de Statele Unite și Rusia.

Documentul interzice amplasarea pe orbită a armelor nucleare și a altor arme de distrugere în masă și stabilește că Luna și celelalte corpuri cerești trebuie folosite în scopuri pașnice.

Tratatul nu interzice însă, în termeni generali, toate armele convenționale din spațiu.

Forțele Aeriene americane pregătesc și mai multe sisteme autonome

În același discurs, Troy Meink a anunțat că Forțele Aeriene americane își extind capacitățile autonome și a spus că structura și modul de operare ale serviciului vor arăta „radical diferit” până în 2032.

Printre schimbările anticipate se află utilizarea pe scară largă a dronelor de atac cu o singură utilizare. Meink a spus că astfel de sisteme ar putea înlocui artileria ca principal mijloc de lovire.

„Ne creștem nivelul de pregătire în fața amenințărilor existente”, a spus acesta.